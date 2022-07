Que hacer en Málaga el domingo 10 de julio

El domingo puede ser buen día para disfrutar de alguno de los pueblos que se pueden recorrer con tranquilidad en la provincia, quizá sea también buen momento para ver alguna de las tres increíbles cuevas de la provincia que conforman un patrimonio natural e histórico único en el Sur de la península ibérica. También son impresionantes y pueden ser un buen plan por todo lo que les rodea los dos puentes colgantes de Málaga, los monumentos naturales menos conocidos, o alguno de los yacimientos prehistóricos que suponen cinco tesoros del Neolítico.También puede ser un buen plan en torno a la naturaleza y el patrimonio histórico la visita a la necrópolis de Las Aguilillas, un lugar único que supone un viaje de cuatro milenios en el corazón de la provincia de Málaga.

Otra opción es fijarse en uno de los puntos de Málaga repleto de patrimonio, paisajes diferentes e historias peculiares. La Axarquía es una zona muy rica en todos esos aspectos. En Sayalonga hay un peculiar camposanto construidos por masones que aún conserva su poco habitual forma en un punto bonito de esa comarca. Está cercano a Cútar, el lugar dónde el desterrado Al-Yayyar protagonizó parte de su peculiar historia. Los lugares con un rico pasado fenicio son abundantes en ese punto de la geografía que también tiene lugares en los que disfrutar de estos primeros compases del verano. Alfarnate que se encuentra cerca de la provincia de Granada, es uno de ellos: no sólo es el pueblo más alto de la provincia, también guarda un patrimonio natural digno de visitar. Por supuesto, hay opciones más conocidas pero igualmente bonitas como la pareja que conforman Frigiliana y Nerja, dos pueblos en los que sobran los rincones bonitos que visitar. Otra opción de localidad sorprendente es Comares, un balcón natural repleto de historia que, además, tiene una de las mejores tirolinas de la provincia. Pero además de todas estas propuestas hay programados eventos y espectáculos para todos los gustos por toda la provincia malagueña.

Domingo 10 de julio de 2022

Feria de Estepona: La localidad del Oeste malagueño celebra su feria que empezó el martes. Para el viernes hay programadas actividades desde el medio día en el recinto ferial. A las 15:00 horas en la caseta municipal se hará una gran paella y a las 20:00 horas está programada una corrida de toros. Hay música en directo y muchas actividades que se pueden consultar en el programa completo.

Flamenco en el Soho: Ciclo específico con el flamenco como protagonista en el teatro Soho de la capital malacitana. Para el domingo está programada la actuación de El Pele. Es a las 19:00 horas y las entradas cuestan 20 euros.

The Hole X: El renombrado espectáculo tiene su carpa montada en el recinto ferial de Málaga capital y celebrará su década de existencia en la que más de dos millones y medio de espectadores han visto esta sorprendente, descarada y desestresante propuesta de ocio. Con Canco Rodríguez, Álex O'Dogherty o Eva Isanta como algunos de los más conocidos actores entre un gran elenco que propone una función diferente con una vuelta a los mejores números de la saga. Para el domingo, función única a las 21:00 horas, las entradas desde los 19 euros.

Él mató a un policía motorizado: La banda argentina lleva casi 20 años en los escenarios y aunque al gran público de España puede no sonarle su nombre, sí sus éxitos, algunos cantados por otros artistas. Están en la península ibérica y tienen concierto en la sala La Trinchera de Málaga capital a las 20:30 horas y las entradas, desde 22 euros aunque hay ofertas si se compran más de una.

Why not?: Se trata de un espectáculo de magia para toda la familia a cargo de Samuel Moreno, quien fue semifinalista de Got Talent, y ha probado trae a la capital malagueña un espectáculo con bastante acogida en Madrid. Tecnología, interacción con el público y sorpresas para la mañana de La Cochera Cabaret. Es a las 12:00 horas y las entradas, a diez euros.

La gran noche de Marc Shaiman: Es el concierto que clausura el ciclo Mosma que se celebra durante esta semana en la capital malagueña. La propuesta es un espectáculo en el que la Orquesta Sinfónica de Málaga, el coro Gospel it y The MOSMA Broadway Band interpretarán trabajos de Shaiman que ha trabajado para los mejores musicales de Broadway y grandes éxitos de Hollywood como Sister Act, La familia Adams o Misery. El concierto empieza a las 20:00 horas en el Cervantes de Málaga capital y las entradas tienen un precio de 20 euros.

Los Pericos: Otra banda argentina en la capital malagueña. Estos rockeros cumplen 35 años sobre los escenarios y están de gira. Es en la sala Paris 15 de la capital malagueña, a las 21:30 horas y las entradas, a 30 euros.