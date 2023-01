Qué hacer en Málaga este domingo 15 de enero: 12 planes diferentes

Enero se traduce en mucho teatro en Málaga. La ciudad acoge su 40 Festival de Teatro y las obras se multiplican en estas fechas. Si no tienes plan para el fin de semana y no sabes qué hacer en Málaga este domingo 15 de enero (things to do in Málaga, para turistas), aquí van algunas opciones, planes y ofertas culturales para no tener mucho que pensar.

Agenda cultural del domingo 15 de enero

Ruta guiada: villas y hotelitos del Limonar. La historia, arte y arquitectura de esta zona de Málaga capital, que arranca en Villa Onieva y concluye en la antigua residencia de los Bolín, hoy el Colegio Oficial de Arquitectos. La ruta arranca a las 11:00 horas y requiere reserva ya sea vía email (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612).

Piano Clown Concerto. El 40 Festival de Teatro de Málaga sigue en el Teatro Echegaray con esta obra infantil que contará con dos pases, a las 11:00 y 13:00 horas, con entradas a 6 euros. Es una idea y música original de Carlos Bianchini, que también interpreta Piano Clown Concerto junto a Eduard Lacueva.

El Verdugo. El relevo de Godspell en el Teatro del Soho cierra su primer fin de semana a las 12:00 horas con entradas a 15 euros. La historia de José Luis se cruza con la del verdugo Amadeo y desencadenará una serie de acontecimientos en esta obra de títeres adaptada y dirigida por Ángel Calvente.

Iniciación musical en el Thyssen. El Museo Thyssen invita a explorar los sonidos con esta propuesta de Parapapám en un espacio educativo, artístico y creativo que dirige Aida Laut y que está orientado a bebés de entre 0 a 36 meses y niños de 3 a 6 años. Este domingo las sesiones son para grupos de 0 a 18 meses a las 12:00 horas y de 19 a 36 a las 13:00. El precio, 4 euros por participante.

Sopla! Circo y fiesta proponen Lanördika con este espectáculo de sello andaluz en el que siete intérpretes probarán sus límites, volarán y crearán una atmósfera distinta entre malabares en el Teatro Cánovas este domingo desde las 12:00 horas. Entradas desde 8 euros.

El gato con botas. Llega a La Cochera Cabaret esta adaptación del clásico cuento de El gato con botas en una hora de espectáculo donde disfrutará toda la familia, especialmente los más pequeños. La obra comienza a las 12:00 horas y tiene un precio de 9 euros, aunque quedan pocas entradas.

Piano Jam Session. El Clarence Jazz Club trae este domingo a las 18:00 horas esta sesión especial a piano en honor a Duke Ellington. La entrada es gratuita.

Cine en el Museo Ruso. El Museo Ruso de Málaga, en paralelo a la exposición Sputnik: la odisea del Soyuz 2, celebra un ciclo de diez películas sobre la carrera espacial soviética. Este domingo emiten a las 18:00 horas Yo fui un satélite del sol, de Viktor Morgenstern (1957). Entrada gratuita hasta completar aforo.

Carmen. Esta obra teatral, una readaptación de Carmen de Mérimée que publicó en 1845, fue finalista en el Gran Premio de España de Artes Escénicas 2020/21. Bajo la dirección de Tony Casla, Carmen es ahora una chica apoderada, popular, canta y baila hip-hop y trap.

Las guerras de nuestros antepasados. Segundo pase este domingo (19:00 horas) para esta obra adaptada de Miguel Delibes por Eduardo Galán, interpretada por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso en el marco del 40 Festival de Teatro de Málaga. El recluso Pacífico Pérez irá recordando su vida guiado por las preguntas del doctor Burgueño. Entradas desde 11 euros.

Fiesta Swing. Málaga. Swing organiza esta fiesta del swing en La Cochera Cabaret este domingo desde las 20:00 horas. Tres horas de bailes, para expertos y principiantes, con la idea de fomentar y difundir esta cultura en la ciudad. Entradas desde 5 euros.

Capitán Wallace. Este domingo, a las 23:30 horas, rock & Roll de los 50 y 60 en el centro de Málaga de la mano de ZZ Pub, como cada noche en la sala.