Uno de los hijos de la mujer que falleció el pasado lunes sin llegar a ser atendida por los servicios de emergencia piensa que si hubiera sido asistida en un tiempo prudencial quizás podría seguir viva. “Si el 061 hubiera llegado a tiempo, mi madre quizás se podría haber salvado”, sostiene J. M. El Defensor del Pueblo ya se ha hecho eco del caso y ha solicitado una investigación de oficio a la Fiscalía de Málaga y la “depuración de responsabilidades”.

La muerte de la mujer se produjo el lunes en la barriada de El Palo. Dos de los hijos se encontraban con ella en ese momento, que fueron los que llamaron al 061 tras constatar que su madre “no respiraba”. La respuesta fue que “no tenían ninguna ambulancia”, por lo que el otro hijo decidió llamar al 112 a los 10 minutos, obteniendo la misma respuesta. Pero el hijo no solo señala la falta de medios. “Tampoco me dieron ningún protocolo a seguir hasta que yo mismo lo pedí y tras insistir mucho”, declaró. Además, ya habían pasado unos 20 minutos cuando procedieron a guiarlos en la reanimación, según afirma uno de los hijos. Según el testimonio de los familiares, la ambulancia llegó después de una hora y cuando aparecieron “lo único que pudieron hacer fue certificar la muerte”.

El hijo de la fallecida expresó el sentimiento de incertidumbre y malestar de lo que ha calificado como “cúmulo de tropelías”. “Luego de lo sucedido reflexionas y te das cuenta de que esto no puede ser”, afirmó. Pasados unos días y tras sentirse indefensos contactaron en busca de ayuda y asesoramiento jurídico con el Defensor del Paciente, representado en Málaga por el abogado Damián Vázquez, para llevar “un asunto que se les escapa de las manos”.

La familia aún no ha denunciado, aunque la asociación si ha remitido un escrito a la Fiscalía en el que solicita una investigación de oficio sobre el caso por si la tardanza en la asistencia constituyera un delito de omisión de socorro. En el documento manifiesta que la falta de ambulancias es “algo muy repetido y que pone en grave peligro a los pacientes”, siendo este el caso que lo demuestra. A su vez, habla de la “terrible” experiencia que supone a las personas y a la familia pasar por dicha situación. De momento, los familiares no han recibido respuesta a la solicitud y se encuentran a la espera de reunirse con sus abogados para estudiar la interposición de una demanda.