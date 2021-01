La AUGC denuncia la carencia de medios en el rescate de afectados por el temporal en Málaga

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este sábado que los agentes que han trabajado en el rescate de los afectados por el temporal Filomena en Mijas, donde han fallecido dos personas, lo han hecho "sin los medios materiales óptimos y necesarios para hacerlo de manera eficaz".

Esta asociación ha resaltado en un comunicado que los guardias civiles del puesto de Mijas, el cuarto en volumen de trabajo de España, "no disponen de coches todoterreno para prestar servicio" y se debieron atender avisos "con turismos con muchos años de antigüedad".

Por ello, se vieron "obligados a desistir de pasar por determinados sitios porque el coche patrulla no daba seguridad para hacerlo" y se encontraron "en serio riesgo de ser arrastrados por la corriente al subir el nivel del agua por ser "turismos y no vehículos todoterrenos más altos, que dan un plus de operatividad y seguridad".

La AUGC ha destacado otras carencias como el fallo de los cañones de luz, "que por su antigüedad ni cargan y se apagan, debiendo usar linternas particulares compradas de su bolsillo los agentes para inspeccionar vehículos a distancia en el cauce del río, y no pudiendo ver con claridad".

Estos servicios provocados por fuertes lluvias "no son infrecuentes, pasan con cierta asiduidad y los guardias civiles no disponen, como en Mijas, de coches patrulla apropiados, pero tampoco disponen de material muy útil para auxiliar a los ciudadanos en estas circunstancias", según la AUGC.

Ha asegurado que no cuentan con "palas para retirar nieve, cadenas para los vehículos, botas de agua, cuerdas para auxiliar a personas en peligro o asegurarse los agentes, bolsas de rescate de aguas bravas ni eslingas para remolcar".