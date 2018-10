Abogados andaluces piden no cobrar menos que letrados catalanes o vascos

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, pidió ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que los abogados andaluces "no cobren ni trabajen en peores condiciones que lo hacen los catalanes o vascos". Javier Lara participó ayer en la inauguración del 14º Congreso Jurídico de la Abogacía junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y durante el acto solicitó que se actualicen los baremos del servicio de justicia gratuita y turno de oficio.

El decano agradeció el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía para el pago de los servicios y que no se fraccione como se hacía antes, pero ha pedido "un paso más" "Queremos que los ciudadanos andaluces tengan el mejor servicio de justicia gratuito y turno de oficio posible pero también queremos que los abogados andaluces no cobremos ni trabajemos en peores condiciones que lo hacen los catalanes o los vascos", subrayó.

"Soy consciente que los recursos son limitados, pero no se puede mantener por más tiempo que un abogado de oficio en determinadas guardias cobre en 24 horas, 35 euros; esto es un euro y cuarenta y cinco la hora", lamentó el decano, momento en que los asistentes pusieron a aplaudir unos minutos.

Lara alertó de que hay actuaciones en el juzgado que en función del resultado no se cobran y ha dicho que hay que actualizar los baremos, no solo en cuantía sino también en concepto retribuible, porque "incrementar ahora lo que se bajó en el 2012, en cumplimiento a una sentencia, no es actualizar los baremos". "El abogado de oficio trabaja con sumo orgullo y honor, pero en condiciones, en muchas ocasiones, que no son dignas, presidenta, no se pueden cobrar dichas cuantías", recalcó el decano de abogados. "Ojalá algún día se actualicen los baremos de pago, sin necesidad de contienda judicial ni presiones de ningún tipo", advirtió el decano, al tiempo que subrayó que "se debe entender que el Colegio de Abogados no puede permanecer a la espera de ese ansiado momento porque puede llegar o no".

Por otra parte, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, afirmó que los abogados son "pacificadores sociales" y alabó la "gran labor" que hacen, ya que también evitan que, en muchas ocasiones, se llegue a los tribunales gracias a la conciliación y mediación. Navarro Miranda señaló que la Justicia no es sólo lo que establece la Constitución sino también es parte de todos, de las administraciones, de los jueces, fiscales y de una manera muy especial de los letrados.

"Los jueces, los fiscales resolvemos los problemas cuando ya se nos han planteado, cuando ya la única solución que arbitra la sociedad es que alguien imparcial solucione un problema de la mejor manera que pueda, sometido al ordenamiento jurídico", explicó el magistrado.

Pero en la administración de justicia, "los abogados lo hacen al principio y evitan que los conflictos lleguen a los tribunales, por medio de la conciliación, de la mediación, por medio de los buenos oficios que hacen los buenos abogados", por eso cree que el letrado es "un pacificador social además de un operador jurídico".