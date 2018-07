Abogados denuncian la falta de traductores para asistir a los inmigrantes de las pateras

No es una queja nueva, pero se repite tras el rescate en el Mediterráneo hace poco más de una semana de 315 inmigrantes: faltan traductores para asistir a las personas llegadas en pateras. La denuncia procede de los abogados dado que se genera un cuello de botella a la hora de prestarles asistencia letrada del turno de oficio.

Advierten estos profesionales que de nada sirve que haya, por poner ejemplo, una decena de abogados si únicamente cuentan con un par de traductores que, además, tienen que traducir a los agentes de la Policía Nacional que participan en el proceso de identificación y apertura del expediente de devolución. La Junta de Andalucía es la que costea los abogados de oficio, mientras que la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior, es la que contrata a la empresa de traductores.

"Queremos una asistencia adecuada, digna; que sea una defensa real. No podemos hacer un paripé. Porque si no es una defensa de verdad, es una tomadura de pelo. Y si no pueden defenderse, el expediente sancionador que se les abre es nulo", argumenta el responsable de Extranjería del Colegio de Abogados, Álvaro García España. Cuando los inmigrantes son rescatados del mar por Salvamento Marítimo, llegan al puerto, reciben una asistencia médica y humanitaria de Cruz Roja y pasan a disposición de la Policía Nacional. Por una infracción administrativa -intentar entrar en territorio español de forma irregular-, el Ministerio del Interior les abre expediente sancionador de devolución. Los abogados del turno de oficio los defienden en ese proceso, pero necesitan de los traductores para cumplir su cometido.

Hay inmigrantes que pueden tener derecho a asilo, otros que no pueden ser devueltos porque España carece de acuerdos con sus países de origen, menores que deben quedar bajo la tutela de la Administración autonómica y otras circunstancias que pueden cambiar el futuro de esas personas.

"La entrevista no se puede hacer con prisas. Una víctima de trata [que tiene derecho a asilo] no te lo va a decir en un minuto. Además, son personas que llegan después de haber estado navegando dos días en una patera; no están en su mejor momento", explica García España. El diputado de la junta de gobierno del turno de oficio, Guillermo Jiménez, precisa que hay 304 abogados especializados para la atención a las pateras. "Pero tenemos pocos traductores", confirma. Y acota: "Si llegan pocos inmigrantes no hay problema. El problema es cuando llegan más de 300 como ocurrió hace unos días".

Por su parte, García España añade: "Se necesitan más traductores y mejores instalaciones. No se hace una defensa en condiciones". En la actualidad, esa asistencia letrada de los abogados del turno de oficio se presta a los inmigrantes en el polideportivo de la Comisaría o bien en los calabozos.