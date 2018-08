Acaba el desalojo del edificio de Cabriel 27 al no ser apto para vivir

El Ayuntamiento concluyó ayer el desalojo del edificio en el número 27 de la calle Cabriel de Palma-Palmilla dispuesto por Urbanismo tras el incendio y una vez que las inspecciones de los técnicos realizadas determinaron que el inmueble no es apto para vivir. La medida fue notificada el 27 de julio por el distrito en una reunión mantenida con las familias que lo habitan. Dado que este edificio no tiene una comunidad de propietarios constituida y, por tanto, no cuenta con seguro, el Ayuntamiento ofreció ayudas directas a través del IMV para cubrir los gastos.

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, explicó entonces que también se acordó que la empresa contratada por la GMU efectuara obras subsidiarias, por motivos de seguridad y salubridad: limpieza y desinfección de las zonas comunes y de la vivienda desocupada de la planta 13 del edificio, así como el cierre efectivo de las casas desocupadas, que es lo que se hizo una vez concluido el desalojo.

El Consistorio está impulsando un proyecto consensuado con los colectivos del barrio de rehabilitación del inmueble para que sea un edificio híbrido de equipamientos y alojamientos públicos. Paralelamente, se está tramitando un procedimiento para iniciar la expropiación del edificio.

En la madrugada del sábado 14 se produjo un incendio en el edificio, localizado en el núcleo de comunicaciones, el cual fue extinguido esa misma noche por Bomberos. A consecuencia del fuego se comprobaron una serie de daños, por lo que, pese a no existir signos de ruina física inminente, se determinó que el edificio no reúne las condiciones de seguridad y salubridad mínimas para uso residencial.