Acto en memoria por los fallecidos en la pandemia: “Lo ocurrido no se debe olvidar, sino recordar”

Esta misma semana de marzo, hace tres años la vida de todos los españoles cambió de la noche a la mañana. El 14 de marzo de 2020 el Gobierno declaró el estado de alarma por la pandemia de la Covid-19 y en ese momento se detuvo la vida de millones de personas. Nada volvió a ser lo mismo. Toda la población se quedó en casa, los establecimientos cerraron sus puertas y los sanitarios, a su vez, trabajaban sin parar para adaptarse en tiempo récord a un virus que al principio decían que “iban a venir uno dos casos parecidos a una gripe”, según Carlos bautista, delegado Territorial de Salud y Consumo, y que ni de lejos podían imaginar que iba a suceder todo lo que se ha vivido en estos tres años.

Ahora al echar la vista atrás, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria recuerda a todas las personas que durante esta pandemia perdieron la vida por la Covid-19 en un acto en su memoria celebrado este martes en Málaga.

Los primeros meses de pandemia, los más duros para los sanitarios

El miedo, la incertidumbre sobre lo que podía pasar y el desconocimiento del alcance y magnitud de este problema fueron los protagonistas del inicio de la pandemia. El gerente del hospital, José Antonio Ortega, señala que eso fue lo peor de estos duros meses de trabajo porque “los acontecimientos cambiaban día a día”, pero que “lo mejor” de todo fue que “todos los servicios del hospital -endocrino, neumología, neurología, medicina interna, entre otros- trabajaron bajo un criterio único creando un equipo multidisciplinar para atender a todos los pacientes”.

En un acto celebrado en memoria de todos los fallecidos por Covid-19, Ortega ha asegurado que para los profesionales el ver cómo sus pacientes se iban fue “muy duro”. Durante todo ese tiempo, los sanitarios se convirtieron en el único contacto que tenían los pacientes, puesto que sus familias no podían ir a visitarlos. En esos meses, el gerente del hospital ha señalado que vio “llorar a profesionales en situaciones de angustia y ansiedad porque los sanitarios amamos la vida”. Tras tres años de pandemia la reflexión que hacen es que ha sido “un aprendizaje para no olvidar”.

Los hospitales se llenaban de pacientes, no había camas suficientes y tampoco respiradores. Los sanitarios hacían turnos de 24 horas para poder atender a todo el mundo. La forma de trabajar en los hospitales cambió, al igual que lo hizo en el departamento de microbiología de este hospital. Encarnación Clavijo, jefa de este departamento, cuenta que la pandemia “fue una época dura porque tuvimos muchísimas muestras, pero no teníamos material”. En el momento en el que saltaron todas las alarmas comenzaron a trabajar de forma intensiva y a poner en funcionamiento todas las técnicas para poder llegar a todo. “La forma de trabajar cambió radicalmente porque pusimos guardias de presencia física porque no podíamos asumir todo el trabajo”, ha incidido. Hasta ahora, Clavijo ha asegurado que al menos han podido hacer unas 300.000 PCR.

Los pacientes crónicos han vivido un retroceso en su calidad de vida

La vida de los pacientes también cambió ese marzo de 2020. Alfredo de Pablo, presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, ha remarcado que es momento de reflexionar sobre esta época en la que “se puso a prueba todo”, desde el trabajo de las administraciones hasta la calidad humana y profesional de la sociedad. En este sentido, también ha incidido en que tanto los sanitarios como la sociedad se volcaron para ayudar en todo lo posible. Asimismo, la pandemia también ha afectado en gran medida a los pacientes crónicos, los cuales al verse encerrados en casa han presenciado un retroceso en su calidad de vida que, según de Pablos, “tardaremos años en recuperar”.

Por otro lado, para los pacientes de oncología fueron momentos donde el miedo reinaba en sus vidas, porque sabían que eran pacientes de alto riesgo. La psicóloga de la Asociación Un sí por la vida, unidos contra el cáncer, Desirée Chaves, ha apuntado que en estos meses la asistencia psicológica fue fundamental y gracias a las videollamadas pudieron acercarse a ellos para tranquilizarlos y seguir asesorándolos.

Por su parte, Bautista ha remarcado que este acto se ha celebrado para conmemorar a “todos los que se nos fueron y también para todos aquellos que perdieron un familiar”. En este punto, ha añadido que estos años de pandemia y todo el sacrificio que se hizo no se puede olvidar, sino que se debe recordar siempre.