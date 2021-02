Acusan al Ayuntamiento de Málaga de ceder a la presión de las grandes superficies para aumentar los domingos abiertos

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por ampliar el número de domingos y festivos en los que se permita la apertura de todos los establecimientos comerciales de la ciudad, incluidas las grandes superficies, se topa de lleno con el rechazo de varios colectivos empresariales, entre ellos la Cámara de Comercio, y de los sindicatos generalistas.

Una muestra del nivel de malestar existente con la decisión del equipo de gobierno de plantear a la Junta de Andalucía una revisión de la bautizada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) queda reflejado en las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, quien de manera tajante acusa al Consistorio de ceder a la "presión" de las grandes superficies comerciales.

Cuberos ha insistido en que la propuesta realizada por el Ayuntamiento nació "sin consenso", como quedó demostrado en las tres reuniones celebradas para analizar esta propuesta. Incluso, ha apuntado que en esos encuentros se puso sobre la mesa una opción alternativa que consistía en una zona de afluencia turística para la franja litoral, incluyendo los distritos Centro, Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz y Churriana. "¿Qué tiene que ver Ciudad Jardín con el tema turístico, o Portada Alta?", se pregunta, interrogante al que añade: "¿El pequeño comercio no le importa al Ayuntamiento?".

Al tiempo, ha advertido de las consecuencias adversas que la ampliación de los domingos y festivos de apertura para todos los establecimientos de la capital tendrá, no sólo para los pequeños comercios de Málaga, sino también de otras zonas de la provincia, caso de Ronda, Vélez o Antequera. Por todo ello, ha defendido la posibilidad de aplazar cualquier planteamiento al año que viene, aprovechando los próximos meses para acercar posturas con todos los actores implicados. Incluso, ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la medida si finalmente la Junta valida la petición municipal.

A las palabras del presidente de la Cámara hay que sumar el paso dado este jueves por colectivos de pequeños y medianos empresarios del sector, así como por organizaciones de consumidores y los sindicatos CCOO y UGT al reclamar una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, así como con la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, para que convoquen el Consejo Sectorial de Comercio para abordar la posible revisión de la zona de gran afluencia turística.

Por medio de un comunicado, remitido por UGT, se recuerda que el propio Pleno decidió otorgar a ese foro las facultades para tratar las materias de interés general para el comercio malagueño, incluyendo los horarios comerciales y la delimitación de Zona de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales.

Sin embargo, los colectivos han acusado al Ayuntamiento de no haber cumplido con lo aprobado, ya que "no ha convocado al Consejo Sectorial de Comercio ni en 2019, ni en 2020, ni en lo que va de 2021; este órgano no se ha reunido, a pesar de que la representación de pequeños y medianos empresarios del Sector, organizaciones de consumidores y los sindicatos mayoritarios lo solicitaron por escrito expresamente, y su funcionamiento está totalmente bloqueado".

En este sentido, han denunciado que las cuestiones relativas a la delimitación de ZGAT "se toman oyendo sólo a una parte del sector que solicita ampliaciones de horarios comerciales para todo el municipio; el alcalde y la concejala evitan escuchar al resto del sector que no quiere ampliaciones de horarios comerciales para todo el municipio porque les supone la diferencia entre estar abiertos o cerrar, entre mantener el empleo o reducirlo, entre generar empleo de calidad a cambio de empleo precario". "Evitan reunirse con quienes solicitan mantener el consenso para la toma de cualquier decisión que afecte al interés general del comercio malagueño", insisten.