Acusan a un hombre de fingir la caída de su ex mujer para ocultar el crimen

Policías nacionales aseguraron ayer en el juicio con jurado que se celebra contra un hombre acusado de asesinar a su ex mujer para cobrar una pensión que, tras darle un golpe en la cabeza, simuló su caída por la escalera para ocultar la autoría del crimen. El procesado, de 70 años y nacionalidad danesa, declaró ayer que al llegar a la vivienda se la encontró muerta y llamó a una amiga para que avisara a la ambulancia, pero los agentes intentaron desmontar toda su versión y mantienen que primero la golpeó en la planta superior de la vivienda y simuló su caída.

También explicaron que aunque el acusado mantiene que habló con ella el día antes desde su vivienda, la triangulación del móvil lo sitúa a unos ochocientos metros del domicilio de la víctima, en la localidad malagueña de Fuengirola y que además, al detenerlo, se le intervinieron en el monedero las claves bancarias de su ex mujer.

Forenses señalan que sufrió un traumatismo en la cabeza causado por algún objeto

La hipótesis de que primero fue golpeada en la parte superior de la vivienda la apoyan también los investigadores en que la policía científica pudo tomar pequeñas huellas de restos de sangre en la habitación, en la cama y en el cuarto de baño.

Durante el juicio popular también declararon ayer tres forenses que aseguraron que al llegar al domicilio la víctima estaba "en una posición anormal" ya que cuando una persona se cae por la escalera como acto reflejo pone las manos y su posición no era compatible con una caída.

Además han determinado que la herida que tenía en la cabeza no es compatible con una caída por unas escaleras, ya que sufrió un traumatismo cráneo encefálico severo por un objeto que no ha sido hallado.

En el escrito acusatorio se explica que el acusado, aprovechando la buena relación que mantenía con su esposa, se presentó el 11 de febrero de 2016, sobre las 19:00, en el domicilio la víctima, en Fuengirola, con sus propias llaves. "Con la clara intención de acabar con su vida, con un objeto afilado que no ha sido hallado, propinó sorpresivamente a su ex pareja un golpe en la zona parietal derecha que la perjudicada no pudo esquivar ya que estaba de espaldas". A continuación el acusado la arrojó por la escaleras, se marchó de la casa y la dejó agonizante. El cuerpo sin vida de la mujer se encontraba en la parte baja de las escaleras de la vivienda, tendida boca abajo con una herida abierta en la parte superior de la nuca y con la cabeza rodeada de un gran charco de sangre.

En el informe forense se indica que la mujer llevaba muerta poco menos de 24 horas cuando fue hallado su cuerpo. El procesado se enfrenta a una petición fiscal de veinticinco años de prisión por un delito de asesinato con el agravante de mixta de parentesco.