Adelante Andalucía exige un plan de rescate para la venta ambulante

Adelante Andalucía ha pedido a la Junta diálogo y un plan de rescate para la venta ambulante, ante las nuevas restricciones que se han implementado para frenar la pandemia del COVID-19. Así, la parlamentaria de la formación por Málaga Vanessa García ha reclamado a la Junta de Andalucía que inicie un diálogo y escuche al sector en la región.

"Ahora sucede lo mismo que con el anterior estado de alarma, en el que el sector de la venta ambulante fue uno de los primeros a los que se le echó a el cierre, y debemos recordar que de esta actividad subsisten muchas familias en Andalucía y en la provincia, en muchos casos de manera precaria", ha destacado la parlamentaria.

Asimismo, García ha agregado que el sector se encuentra "totalmente desprotegido, ya que no tiene ninguna interlocución con la Junta y no saben cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para contrarrestar las pérdidas y los gastos que no van a poder pagar al no tener ingresos".

"No se puede dejar a nadie atrás, y mucho menos a estas familias que se encuentran con el cese de su actividad sin ninguna otra medida concreta para hacer frente al desempleo y a la pérdida de ingresos", ha concluido la parlamentaria andaluza.