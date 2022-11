En la Facultad de Letras –el mejor de los centros de la UMA, si se me permite–, el sabio medievalista y cinéfilo doctor López de Coca recuerda a Peter O’Toole como el profesor jubilado convertido en una seña de identidad del College británico en Adiós Mr. Chips. Y es que, salvo el lujo de su presencia, poco a poco, se han ido yendo de esta Facultad, pegada al mundo de la cultura como ninguna otra, sus otros profesores fundadores.

Decir adiós a las aulas –aunque como en el caso de este extraordinario maestro se siga vinculado a la facultad– supone varias pérdidas. Quizá la que se advierta menos sea la de la convivencia con l@s colegas, hasta tal punto es complejo ese mundo en el que se necesita el poder para alcanzar el puesto soñado, el reconocimiento de la academia. No es común, como en otras profesiones ligadas a la cultura, lograr la complicidad, y no digamos la amistad, que haga más llevadera la vida universitaria. Una feroz competencia, de base intelectual además, la caracteriza. Pese a todo, hay una camaradería que sostiene por encima de todo a la Universidad. No se entiende por eso que algunos hagan una despedida de ella a la francesa, como si no le debieran nada.

Lo que se deja atrás es la seducción que supone el ejercicio de la inteligencia, ese mostrarse casi a diario ante un obligado auditorio, y tratar de generar la operación intelectual del conocimiento en quienes te escuchan. Como son en su mayoría jóvenes, queda la ilusión de estar contribuyendo, como en el mejor magisterio, al progreso de la nación. Un ideal en el fondo político y ciudadano que bien merece dedicarle una vida entera. En sus primeros años más que la sabiduría es el miedo al fracaso en esta operación y, en el fondo, la desconfianza en uno mismo lo que endurece y quita frescura y flexibilidad al profesor joven. Gana, en cambio, el esfuerzo para ponerse al día y el rigor en los contenidos de los programas.

Cada curso es nuevo y, si se apura, cada clase es un mundo. Lo decía Juan José Millás: “Hay que entrar en la clase como si fuese siempre la primera”. Y no olvidarse nunca de que cada curso es literalmente volver a empezar. En un tema tan complejo como el de la génesis de la capacidad de pensar, el entrenamiento de la inteligencia, un curso que comienza es la posibilidad de superar el anterior contando con sus errores y defectos. Porque de una clase se sale de otra manera a como se entró. Y eso se debe a que nunca es indiferente una pregunta o una intervención de los estudiantes, que quedan grabadas y estimulan las clases siguientes.

En la Universidad, por muy técnica que sea una materia, la base es la palabra dicha. Lo que se dice –sea en el soporte que sea–, y cómo se dice. En letras es casi imposible el monólogo, el silencio de los oyentes en una clase. Y en las restantes disciplinas, más técnicas, si lo hay no es como para no preocuparse aunque hay profesores que disfrutan –o se protegen simplemente- detrás de la opacidad de sus exposiciones y razonamientos. Deberían preocuparse, sin embargo. No están generando la fórmula orteguiana de que su misión es –en ciencia, filosofía o tecnología– pensar con libertad.

La reciente pandemia ha evidenciado por otra parte otra de las virtudes universitarias: los campus como lugar de encuentro, de convivencia, de diálogo, de debate, de contactos. Un horario extenso desde el comienzo del día, las paradas obligadas, los espacios universitarios –laboratorios, bibliotecas, seminarios, salones de actos, pasillos, despachos, fotocopiadoras, centros de apoyo a la docencia y la investigación, centros de idiomas, centros de extensión cultural, cursos de verano, salas de exposiciones, relaciones con otras universidades, cursos para extranjeros, fiestas, actos protocolarios, corales, viajes, estancias, intercambios, visitas de colegas, tribunales-, un verdadero universo que se ha visto de pronto truncado por la ruptura nada menos que de su base social.

Unas relaciones que, sobre todo, se hacen ciudadanas y, por tanto, influyentes para el cambio, porque todos, profesores, estudiantes, administrativos y personal de la limpieza y del mantenimiento, salen luego del campus e irradian universidad a la sociedad, en la ciudad, en las familias, en las instituciones ciudadanas de todo tipo, en los pueblos de la provincia, en los medios de comunicación. Es esa capilaridad la que ha sufrido extraordinariamente con esta ruptura del contacto de la pandemia. Misión social de la Universidad: cambiar el mundo circundante o, al menos, retarlo con su presencia.

Mientras se pueda cerrar una puerta detrás de la entrada del profesor, mientras se dé el encuentro con su clase, habrá Universidad, y el cambio podrá estarse gestando, no se detendrá. Por eso la dictadura metía falsos alumnos y confidentes de la policía en las clases: para controlar la palabra, la base de la inteligencia y su libertad. Ahora que ha vuelto la presencia física, es todo más optimista y más vivo, el campus ha recobrado su verdadera imagen.

Decir adiós a las aulas supone perder todo esto, y de ahí que lo instintivo sea hacer como nuestro admirado profesor de Historia Medieval. Y es hermoso verle caminar por los pasillos, tocado de un juvenil panamá, disfrutar ante un café, o un guiso de Carmen en el mejor comedor del campus, si me lo permiten, de su conversación, siempre inteligente y sugestiva. Atender a su última lectura, su más reciente artículo o la última película. Mientras él quede por allí, los que se han ido ya a otra etapa vital, los que nos vamos ahora, tenemos la sensación de permanecer también con el maestro. Hace falta valentía para hacerlo, y vocación. Porque es mucho lo que se pierde, se diga lo que se diga, siempre con frase amable y la mejor intención.

Un optimismo vital como el de Claudio Magris tranquiliza el ánimo pensando que, de alguna manera, quienes han pasado por los campus de la UMA, estudiantes, profesores, administrativos, personal de limpieza y de mantenimiento, sus afanes y esfuerzos, su voluntad, su inteligencia, y los millones de palabras pegadas a sus paredes, lanzadas al aire, siguen estando allí.

Un magma positivo, una “pietas”, que acoge a los que llegan y los envuelve, y protege a los que se van. Que sigue fluyendo hacia la ciudad y el territorio y que, porque no, garantiza su progreso. Como los personajes del Roxy de Serrat, aunque nos vayamos, vagaremos por allí para siempre. O al menos, es un consuelo pensarlo para hacer más llevadera la ausencia de la Universidad, el adiós a las aulas.