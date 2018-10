Premios hoteleros con reivindicación

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) reconoció este martes en sus premios anuales al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la empresa OpenTours y al profesional turístico Ignacio Aguirre.

En esta décimo primera edición de los galardones, se distinguió al alcalde de la capital como personaje del año por su labor en la transformación de la ciudad, por su implicación “personal y profesional para convertir a Málaga en un destino emergente y reclamo internacional”.

Mientras tanto, el grupo OpenTours, fundado en 1966 como Viajes Benamar, fue galardonado como empresa turística destacada por la promoción de la Costa del Sol.

En el apartado de trayectoria profesional el premio recayó en Ignacio Aguirre, actual director del hotel San Fermín de Benalmádena.

El acto de este martes, celebrado en Málaga capital, sirvió también para conmemorar el 41 aniversario de la asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol, siendo la más numerosa y antigua de España.

Al sector le preocupa “la competencia desleal e irresponsable en aras de un beneficio fácil e inmediato"

El presidente de Aehcos, Luis Callejón Suñé, destacó en su intervención que el turismo lo hacen los profesionales pero el prestigio de la marca “depende y concierne a todos”.

“A todos nos corresponde velar por mantener viva y pujante la primera industria de esta tierra. La Costa del Sol es fruto del trabajo, del esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres, de profesionales”, manifestó.

Hizo hincapié en que al sector no le preocupa la competencia ni acudir a nuevos retos “que nos harán mejores y más fuertes”, pero sí, admitió, les preocupa “la competencia desleal e irresponsable en aras de un beneficio fácil e inmediato que puede dañar irreversiblemente una marca que ha costado décadas conseguir”.

“Podemos ofrecer los mejores profesionales, un turismo de calidad pero no nos engañemos, no puede irrumpir un turismo incontrolado de pisos baratos, mochilas y alcohol”, sostuvo el presidente de los hoteleros, quien ha advertido de que otros destinos no han parado este fenómeno a tiempo “y hoy lo están sufriendo”.

Para Callejón, “restablecer la imagen perdida lleva tiempo y los errores se pagan a un alto precio y durante mucho tiempo”.

“Aún estamos a tiempo de prevenir y de hacer correcciones de rumbo, es momento para la responsabilidad, para que los empresarios y profesionales nos sintamos respaldados por la sociedad y las instituciones”, exigió, apelando a “remar juntos”.

La Costa del Sol como destino innovador y sostenible

El vicepresidente de Diputación, Francisco Salado, señaló, por su parte, que “pocos destinos turísticos acumulan tanta memoria como Costa del Sol, que ha sabido evolucionar hasta convertirse en uno de los más innovadores, sostenibles y cosmopolitas de Europa”.

Todo ello, continuó, “gracias al esfuerzo y dedicación de los empresarios, profesionales e instituciones públicas de la industria turística, que se han adelantado a las exigencias del nuevo perfil del turista: más segmentado, en búsqueda continua de experiencias, más exigente con el entorno y conectado las 24 horas del día”.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, resaltó que hay “que seguir creyendo en la calidad como motor de crecimiento para el sector turístico y mantener las posiciones de liderazgo de la Costa del Sol”.

Aehcos cuenta con más de 350 establecimientos hoteleros asociados que suponen el 85 por ciento de las plazas hoteleras de la provincia de Málaga. En esta cita se han reunido los máximos representantes y profesionales de la industria turística así como de las instituciones.