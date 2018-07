Agreden al personal de una ambulancia por evitar que se marchase sin ser atendido

El sindicato CCOO denunció ayer la agresión sufrida a un técnico de emergencias sanitarias en una unidad no asistencial que presta sus servicios en las urgencias del Distrito Costa de Sol. El problema surgió el pasado 15 de julio cuando, al llegar al centro hospitalario, el paciente trasladado en ambulancia se negó a entrar en el inmueble, indicaron desde el sindicato.

Ante esta situación, el asistido comenzó a insultar al técnico de ambulancias, el cual le instó a entrar para que evaluaran su estado de salud; pues estaba vomitando y temía que pudiese tener problemas por el golpe que había sufrido en la cabeza, precisaron. Según informaron desde CCOO, cuando el paciente quiso marcharse, el técnico fue a cogerlo para impedir que se fuera sin asistencia médica y que se golpeara agravando las lesiones que ya presentaba; en ese instante el individuo procedió a lesionar al trabajador. El paciente "se negó a ser evaluado por un médico y tras proseguir con los insultos, el técnico tuvo que solicitar ayuda policial".

Desde CCOO volvieron a criticar "la falta de recursos que garanticen la integridad de técnico y paciente, en las unidades no asistenciales de urgencias". "Este tipo de ambulancias no están equipadas con el personal necesario para los traslados ya que van con un solo técnico, contratado como conductor que difícilmente puede conducir, atender al paciente y garantizar la seguridad en el entorno", manifestaron. Asimismo, aseguraron que entienden que "las personas que padecen algún tipo de problema urgente y tengan que serderivadas a un centro hospitalario no son mercancías y deben por lo tanto ser trasladados con un tipo de vigilancia especializada".