Antes de la pandemia de la Covid-19, el director de Transformación de Negocios de Telefónica estaba acostumbrado a recorrer cientos de kilómetros para hablar media hora con un cliente. “Era imposible decir que no te desplazabas, pero hoy ya nadie te pone problemas, al revés, hasta te exigen que los encuentros sean telemáticos”.

Agustín Cárdenas (Jerez de la Frontera, 46 años) llama así la atención sobre el “primer efecto” que la pandemia ha causado en el ámbito de las tecnologías. Y no será algo temporal, asegura que a partir de ahora foros como Transfiere, celebrado estos días en Málaga, y las ferias y convenciones de cualquier tipo tendrán que celebrarse en “modo híbrido”, con un canal telemático para quienes no puedan o no quieran asistir presencialmente.

–¿Cómo ha cambiado la pandemia la actitud de los ciudadanos con respecto a las nuevas tecnologías?

–Es evidente que ha habido un notabilísimo incremento en el uso de la red. Y estamos hablando de tecnologías que ya existían, todos sabíamos cómo hacer una videoconferencia o una sesión compartida de trabajo, pero que tenían poco uso. Durante el confinamiento detectamos en nuestras redes un incremento del 500% en el uso de las videoconferencias, es una barbaridad. En las primeras semanas, empresas públicas y privadas nos pidieron cerca de un millón de licencias para trabajo colaborativo, son datos muy elocuentes de que la red ha sido en gran medida el sustento de las relaciones sociales y profesionales. Afortunadamente España estaba muy preparada, no me canso de repetir que somos el país con mayor y mejor despliegue de fibra de toda Europa, y eso ha permitido que la red soportara ese espectacular incremento de la demanda de conectividad.

–Nos asombra como la digitalización ha modificado ya nuestros hábitos, pero en Transfiere aun se ha anunciado que las nuevas tecnologías “lo van a cambiar todo” en los próximos años. ¿Qué nos espera?

–He participado en una mesa sobre tecnologías disruptivas, y la mayor disrupción ahora mismo es que las empresas utilicen las tecnologías disponibles porque generará una modificación de los comportamientos empresariales y de consumo. La necesidad de competir en un mercado global va a obligar a las pymes, que tradicionalmente en España han sido poco dadas al experimento de las tecnologías, a que no les quede más remedio que incorporarlas. Hay varias tecnologías que se están ya desplegando y que van a modificar la realidad empresarial, como el cloud, el 5G o la inteligencia artificial.

"La robotización no destruye empleo, el 85% de las empresas que la aplican proyectan ampliar plantilla”

–¿Qué va a suponer el 5G para la actividad económica?

–El 5G es mucho más que una nueva generación de las redes móviles. Es verdad que al uso residencial le vamos a dar más velocidad, más ancho de banda, menos latencia; pero el mayor impacto va a ser para el mundo de las empresas, porque la posibilidad de tenerlo todo conectado va a permitir una nueva forma de producir. Ahora mismo estamos acostumbrados a industrias muy lineales. Digitalizar la fabricación a través del 5G permitirá atender la demanda personalizada de los usuarios de cómo quieren sus productos, va a ser un cambio enorme y quien no lo adapte no va a poder competir. Para darles idea a las empresas de cómo utilizar el 5G, llevamos tres años trabajando en casos de uso, y tenemos ya catalogados 60 en campos tan distintos como puertos, industria o el mundo de la salud. Por ejemplo, hemos desplegado el 5G en el estadio de Riazor y hemos puesto cámaras de forma que toda la realización de un partido de fútbol la hace la inteligencia artificial, que va detectando donde está el balón y las acciones. En Málaga hemos hecho algo muy simpático con la Semana Santa, con imágenes que tomamos en 2019, la última que se pudo disfrutar. Con un dispositivo 5G, un visitante podrá ver en cualquier momento del año en realidad aumentada lo que estaría pasando en Semana Santa en el punto donde se encuentre, estar delante de los tronos y oír el ambiente con unos auriculares.

–¿Las ventajas competitivas de la inteligencia artificial y la robotización serán a costa de eliminar puestos de trabajo?

–Hemos preguntado a las empresas que están haciendo robotización y el 85% nos han dicho que tienen pensado ampliar plantilla. La inteligencia artificial te pone en un plano de eficiencia. Entiendo los miedos, pero muy pocas empresas hacen robotización para reducir empleo, todo lo contrario, lo hacen para competir mejor y dedicar los recursos humanos a actividades de mayor valor y que les diferencien de sus competidores.

"No me canso de repetir que España es el país con mayor despliegue de red de fibra de toda Europa”

–¿Están las pymes en disposición de afrontar esta necesaria digitalización?

–Lamentablemente diría que la mayoría de las pymes están en este momento en modo de supervivencia empresarial. Son conscientes de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías, pero lamentablemente no tienen ahora ni tiempo ni recursos para hacerlo, están en otras prioridades y es entendible. Ahora tenemos una gran oportunidad, los fondos europeos deberían ayudar a proporcionar a esas empresas unos recursos que no tienen y que les son muy necesarios para abordar esos elementos de transformación que les permitan ser competitivas. No hay que olvidar que el 90% de la actividad económica en España se realiza en las pymes.

–¿Se atreve a vaticinar qué es lo próximo que va a cambiar nuestras vidas?

–Yo creo mucho en la conducción automatizada, que es algo que además estamos probando en Málaga. La tenemos ya muy, muy cerca y requiere de dos parámetros, la renovación de la flota de coches y la forma de producirlos para que tengan la tecnología suficiente para ponerlos en manos de una máquina, y las infraestructuras conectadas. Para mí es de los cambios que más van a impactar en nuestras vida, y está ahí.