Los alcaldes de Málaga y Sevilla realizan la primera videollamada 5G entre capitales

Los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, y de Sevilla, Juan Espadas, han realizado este lunes la primera videollamada con tecnología cien por cien 5G.

Ambos alcaldes han utilizado la nueva red móvil 5G (stand alone) de última generación desplegada por Orange en colaboración con Huawei y han mantenido esta videollamada desde tiendas de esta operadora en Málaga y Sevilla, según han informado en un comunicado desde la operadora Orange.

Esta videollamada es la primera experiencia con esta tecnología y en ella han usado teléfonos comerciales del fabricante chino.

Orange realiza pruebas de tecnología 5G en distintas ciudades de España, entre ellas, Málaga y Sevilla "que se sitúan a la vanguardia de esta revolución en el mundo de las telecomunicaciones", según el comunicado.

Para esta operadora, el 5G no es simplemente una nueva etapa en el uso de dispositivos móviles, servicio para el que es diez veces más rápido que 4G, sino que "va más allá" pues supone un avance tecnológico hacia una era "de inmediatez y tiempo real" en la que, en combinación con otras tecnologías permite tiempos de respuesta de la red tan bajos como un milisegundo.

La red 5G ofrecerá una conectividad masiva para facilitar el despliegue del internet de las cosas o desarrollar las ciudades inteligentes, y con una latencia extrema baja latencia (retardo de la conexión) para servicios como el vehículo autónomo, la automatización industrial o los dispositivos de emergencia, además de con consumos muy bajos de energía.

La arquitectura de red stand alone, que se ha utilizado para esta llamada, permite a los operadores construir una red 5G independiente de la infraestructura 4G y se diferencia de experiencias anteriores con arquitectura Non Stand Alone (NSA), que utiliza la red 5G únicamente como una ampliación de capacidad de la red 4G.