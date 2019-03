Alemania quiere la tecnología andaluza

La economía alemana no está atravesando su mejor momento. Se prevé que este año crezca a un ritmo menor, incluso por debajo del 1%, y ya están analizando las primeras medidas para sortear ese menor impulso. No obstante, el sector tecnológico va a contracorriente. “Alemania quiere elevar un 11% las importaciones de productos tecnológicos en 2019 y, si bien es cierto que a escala general están preocupados porque su economía se está parando, en el sector TIC esperan crecer un 6% , por lo que es un sector sólido”, precisó Beltrán.

Las recetas para negociar con éxito con un empresario alemán

El carácter y las costumbres de un empresario español no suelen tener nada que ver con las de un alemán, un estadounidense, un japonés o un chino. Cada uno tiene su idiosincrasia y es fundamental conocerla para que todo no se vaya al traste el primer día y se puedan entablar relaciones comerciales prósperas. El consultor Juan José Beltrán, de la firma Streye, dio ayer en la Cámara de Comercio de Málaga las recetas para comprender qué quiere el empresario alemán y atender mejor sus demandas. Beltrán detalló, por ejemplo, que a los empresarios germanos no les gusta cambiar de proveedor, buscan empresas que sean sólidas y prefieren, a ser posible, que les den los informes en alemán. Pueden entender el inglés, pero exigen que los contratos estén muy detallados –ponen hasta el día exacto para la entrega de cada documento– por lo que lo quieren todo muy claro. “No le gustan las sorpresas sino tenerlo todo muy planificado”, afirmó Beltrán. Son muy estrictos en la puntualidad, en el cumplimiento de la jornada laboral y en las reuniones van directamente al grano sin entrar en rodeos previos para romper el hielo. Si no quieren algo dicen directamente no, sin maquillar la respuesta e intentan no mezclar la amistad con los negocios. Pese a su carácter tradicional, Beltrán afirmó que sí valoran positivamente la capacidad de improvisar de los españoles.