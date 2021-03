Alergología del Regional se reacredita como centro de excelencia de la Organización Mundial de Alergia

La Unidad de Alergología del Hospital Regional de Málaga, perteneciente al Grupo de Alergia del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y al Centro Andaluz de Biomedicina y Nanotecnología (BIONAND) ha sido reacreditado como Centro de Excelencia de la World Allergy Organization (WAO) para el periodo 2021-2023.

El servicio malagueño ya consiguió esta acreditación por primera vez en 2018, sumándose así a la prestigiosa lista de Centros de Excelencia de la WAO acreditados en distintos continentes, entre los que se encuentran el Center for Asthma and Sinus Disease de la University of California San Diego (EEUU), el Alpine Allergy Campus de Davos (Suiza) y el Guy´s & Saint Thomas Hospital de Londres (Reino Unido). El Servicio de Alergología del Hospital Regional de Málaga y el Hospital Universitario Valld´Hebrón de Barcelona son los dos únicos centros en España que cuentan con esta acreditación, que en esta convocatoria incorpora un total de 53 centros sanitarios en todo el mundo.

El Programa de Centros de Excelencia de la WAO identifica a aquellos centros que desarrollan una actividad de excelencia en Alergología a nivel mundial. De este modo, valora cuatro áreas fundamentales: la actividad asistencial llevada a cabo según las normas de buena práctica clínica con ajuste a las guías clínicas internacionales y la medicina basada en la evidencia y la actividad investigadora en la que la unidad es pionera en diferentes campos en Alergología y cuyos resultados repercuten significativamente en la mejora del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas. Las otras áreas que evalúa son la actividad docente, según la cual se reconoce al centro como excelente en Alergología tanto en docencia pregrado como en postgrado y formación sanitaria especializada.

Gracias a la acreditación en 2018 el servicio malagueño ha aumentado su visibilidad internacional dándose a conocer entre la comunidad alergológica del Sudeste Asiático y Oriente Medio. Esto ha sido posible gracias a la participación de miembros del servicio malagueño en foros internacionales organizados por la WAO, como el World Allergy Congress celebrado en Lyon en 2019.

La nominación como centro de excelencia también ha servido para incrementar el número de ensayos clínicos que lleva a cabo el servicio malagueño. En este sentido, la unidad de Alergología del Hospital Regional de Málaga está investigando nuevos tratamientos para patologías cutáneas, de las vías aéreas superiores e inferiores y del tracto gastrointestinal.

La directora de la unidad, María José Torres, señala que "esto favorece que los profesionales ganen experiencia con las nuevas aproximaciones terapéuticas de las que se beneficiarán los pacientes alérgicos en un futuro próximo. Además, la interacción con otros centros de excelencia ha permitido la armonización de protocolos de evaluación clínica, tanto en alergia a alimentos como en alergia a medicamentos y patología respiratoria", agrega, al tiempo que apunta que esto ha sido posible, entre otros motivos, gracias a las estancias clínicas de diversos médicos especialistas de Turquía, EEUU y Líbano en el centro malagueño. Del mismo modo, los facultativos del servicio malagueño ha realizado visitas clínicas a centros especializados como el Al-Rashed Allergy Hospital de Kuwait.

"Esta armonización clínica permitirá una evaluación más homogénea y ajustada a la medicina basada en la evidencia de los pacientes con enfermedades alérgicas. Junto con la mejoría de la asistencia sanitaria, las actividades docentes e investigadoras también se han visto potenciadas durante estos tres años de acreditación como centro de excelencia", agrega la también coordinadora del Área 'Enfermedades Autoinmunes, Infecciosas, Inflamación y Alergia' de IBIMA, que asevera que el servicio malagueño ha captado nuevo talento mediante la incorporación de varios investigadores clínicos y básicos.

La Unidad de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga cuenta con un total de 30 profesionales entre facultativos, profesionales de enfermería y administrativos. Cada año atiende a 23.500 pacientes, siendo referente de toda la provincia de Málaga.