Alerta amarilla por calor en las comarcas de Ronda y Antequera

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy, entre las 12:00 y las 21:00 horas, el aviso amarillo por calor en las comarcas de Antequera y Ronda (Málaga), donde se espera que se alcancen temperaturas máximas de 39 grados. Asimismo, gran parte de Andalucía estará en alerta por el calor. En concreto, AEMET ha activado también para hoy el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados en la campiñas de Córdoba y Sevilla y en la comarca onubense de Andévalo y Condado, entre las 12:00 y las 22:00 horas. Además, mantendrá vigente el aviso naranja, entre las 12:00 y las 21:00 horas, en la provincia de Sevilla (Sierra Norte y Sierra Sur), en Huelva (Aracena), en las comarcas cordobesas de la Subbética, Sierra y Pedroches y en el Valle de Guadalquivir, Morena y Condado (Jaén), donde pueden alcanzarse los 43 grados, así como en Granada (Cuenca del Genil) y en la Campiña gaditana, donde se esperan temperaturas máximas de 40 grados.Este organismo recuerda que las altas temperaturas pueden suponer un riesgo para la salud, por lo que recomienda una serie de conductas para prevenir posibles efectos negativos asociados al calor. Los niños, mayores y enfermos son las personas más sensibles ante las subidas de temperatura, por lo que hay que prestarles una especial atención, ya que su capacidad de adaptación a los cambios climáticos es inferior, por lo que corren más riesgo de sufrir deshidratación o un golpe de calor. Se deben evitar, en la medida de lo posible, las salidas y las actividades en las horas de más calor, como el deporte, la jardinería, el bricolaje, etc. Si hay que salir a la calle, hay que buscar la sombra y siempre protegidos por ropa ligera, amplia y de color claro, sombreros, gafas de sol y crema de alta protección solar.

Hay que beber lo más posible, incluso sin sed. La mejor bebida es el agua, a temperatura ambiente, no demasiado fría. Los zumos de fruta, la leche, o sopas frías como el gazpacho ayudan a estar bien hidratados y no se deben consumir bebidas alcohólicas. En casa, es aconsejable cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas y abrirlas por la noche para facilitar el paso del aire. También se debe usar el ventilador o el aire acondicionado y, si no se tiene, permanecer en las estancias más frescas de la casa. Otra buena opción es tomar baños o refrescarse la piel habitualmente para reducir la temperatura del cuerpo. Si vamos a desplazarnos en coche, no dejaremos nunca a nadie (tampoco a las mascotas) en el interior de un vehículo cerrado, ni siquiera un momento, indica la fuente. En caso de cualquier emergencia, llamar siempre al teléfono 1-1-2, un servicio público, gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año.