Alertan sobre nubes de arena en Churriana "por una obra paralizada"

El concejal del Grupo Municipal Socialista Salvador Trujillo ha advertido al Ayuntamiento de Málaga sobre "importantes nubes de polvo" que se generan "día y noche" en una obra paralizada junto a los Jazmines y colindante a la calle Torremolinos en el distrito de Churriana.

El socialista ha recibido las quejas de centenares de vecinos que ven "cómo sus casas se llenan de polvo", pese a que las obras en este lugar "están aparentemente paralizadas porque ni se construye nada ni hay un cartel que identifique a la empresa ni el objetivo de que las máquinas estén allí". Este movimiento en la obra, que además genera ruido, se extiende también a los fines de semana.

De hecho, el concejal del PSOE afirma que "las obras llevan paralizadas cerca de tres meses, pero hay un movimiento de tierra importante, porque decenas de camiones entran y salen a cualquier hora para recoger la gravilla que se extrae del terreno, tras ser molida allí mismo previamente".

Esto genera la preocupación de los vecinos de calle Torremolinos y de Los Jazmines, que señalan además la existencia de una residencia colindante, la del Buen Samaritano, con enfermos que son susceptibles de afecciones por "estas nubes de polvo generado a todas horas".

Vecinos sospechan de que se han hallado restos arqueológicos y de ahí la paralización

Varios vecinos han manifestado al Grupo Municipal Socialista que "en la calle hay rumores de que han encontrado restos arqueológicos y de ahí la paralización de la obra", ha informado Salvador Trujillo.

Por eso, el edil ha preguntado a través de una comunicación oficial al equipo de gobierno el motivo por el que la obra se encuentra paralizada; por qué se produce actividad extractiva de árido y su demolición en una obra que lleva parada aparentemente más de tres meses; por qué se produce la entrada día y noche de camiones para recoger ese árido y si, según sospechas del edil del PSOE, esta obra está sirviendo como cantera para otras obras en la provincia de Málaga.

Además, según el edil socialista "no se respetan las normas para que esta actividad no sea perjudicial para los vecinos, porque lo correcto tras realizar cualquier movimiento de tierras es minimizar el impacto de polvo regando la zona con agua. Eso no se está haciendo, como nos dicen los vecinos que la ven desde sus ventanas".