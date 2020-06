Alta tras 88 días por coronavirus en Málaga: "Tengo miedo de salir a la calle"

Ochenta y ocho días después de haber ingresado en el Hospital Regional de Málaga afectado por el COVID-19, Manuel García abandona el Hospital Civil. A su salida, visiblemente emocionado, confesaba tener "miedo" de volver a salir a la calle. "Estoy asustado por ver lo que me voy a encontrar en la calle", explicaba poco antes de abandonar las instalaciones sanitarias. "Se ve que la gente no toma conciencia de lo que realmente ha ocurrido", afirmaba.

Manuel fue ingresado el 23 de marzo pasado. Las últimas semanas permaneció a cargo del servicio de Rehabilitación del Civil recuperándose de las secuelas de esta enfermedad. "Estoy muy emocionado, voy a poder ver a mis niñas, mis padres, mi familia", relataba.

Cuenta en una grabación remitida por la Consejería de Salud que cuando acudió al hospital los médicos le confirmaron que padecía coronavirus, "pero no me dijeron la gravedad; pensaba que iba a tomarme unas pastillas e irme". Pero no fue así. Tras pasar una primera jornada en observación y ser trasladado a planta. ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta ayer solo permanecía en estas dependencias un enfermo por COVID-19.

"Tengo miedo, reconozco que no sé lo que me voy a encontrar en la calle, la tele no quería verla por la mañana porque era ver el número de fallecidos, el número de infectados", ha admitido, precisando que no hace nada más que "regañarle" a su familia para que no salga a la calle. "Se ve que la gente no toma conciencia de lo que realmente ha ocurrido; parece que la gente, si no te ha tocado, eres un número más, y ahora todo a la normalidad, que la gente la está pidiendo de una manera que no lo llego a entender", ha apostillado.