Antonio Vázquez es el director de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga Guadalhorce. Coordina a una plantilla de 600 profesionales que están siendo claves en la contención de la pandemia porque rastrean contactos de positivos, hacen PCR e inoculan contra el Covid; además de continuar con la actividad asistencial de siempre. Aparte, Vázquez es el responsable de organizar la vacunación masiva del Palacio de Ferias de Málaga.

–¿Se imaginó que alguna vez tendría que organizar una vacunación masiva como ésta?

–No. Nunca se me pasó por la cabeza… Teníamos la experiencia de la vacunación de la gripe, en la que hay que vacunar mucha gente en un corto periodo de tiempo. La vacunación antigripal la tenemos muy organizada en los centros. Pero una vacunación como ésta no se me pasó por la cabeza. Debo decir que los profesionales están dando la respuesta que tenían que dar frente a esta pandemia, tanto con la realización de PCR, la atención a los ciudadanos y con las vacunas.

–Porque una situación así usted sólo la había visto en los libros…

–Bueno estudias, haces cursos de gestión, miras la epidemiología; en teoría siempre debes estar preparado… Pero esto nos pilló a todos como una ola. La capacidad de gestión la tienes que organizar poco a poco, en función de lo que nos va pasando día a día, como nos ha pasado a todos.

–¿Qué es lo más difícil de organizar una vacunación masiva?

–Que tenemos que contar con espacios que son ajenos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), contar con otras personas... Pero la dificultad más que nada es empezar a organizar recursos, sobre todo recursos humanos. También han tenido mucho que ver con las tecnologías de la información; el tener que registrar uno a uno o dar cita uno a uno a los usuarios. Desde que hemos empezado hasta que hemos puesto las aplicaciones en marcha ha supuesto una dificultad añadida. El Distrito Málaga-Guadalhorce gestiona listados de una población de unos 800.000 habitantes. Gestionar listados de muchísimas personas es un poco dificultoso.

–La vacunación empezó en diciembre en los centros de salud y luego se sumó el Palacio de Ferias de Málaga (Fycma) para la inmunización masiva. ¿Cómo ha sido esa evolución?

–Empezamos vacunando en las residencias, luego a los mayores de 80 años, más tarde a los grandes dependientes. Desde el 27 de diciembre hemos ido subiendo en el número de dosis. El volumen grande de vacunación empezó entre finales de febrero y principios de marzo, cuando nos fueron llegado más dosis. Ahora llegan a Andalucía cerca de 800.000 dosis. Los centros de salud -los 27 de Málaga y los seis del Guadalhorce- está funcionando desde el principio poniendo vacunas. Todo los que nos va llegando, se va poniendo.

–¿Ha habido efectos adversos a las vacunas?

–De momento, los eventos adversos han sido los propios de la vacuna, los que se anuncian… Fiebre, mal cuerpo un par de días… Lo que se anuncia como eventos adversos de cualquier vacuna… En algún caso diarrea.

–Pero menores, ¿quiere decir?

–Sí, sí.

–¿Es muy complicado el manejo de las vacunas? Ahora en el Fycma tienen Pfizer y AstraZeneca.

–Es complicado porque cada marca tiene diferentes espacios de tiempo para la segunda dosis. Para evitar confusiones [en el Palacio de Ferias], hemos organizado la administración de Pfizer por la mañana y de AstraZeneca por la tarde. Por su parte, los centros de salud vacunan un día con una marca y otro día con otra. Intentamos que se mezclen lo menos posible las marcas de vacunas porque tienen diferentes tiempos de segundas dosis a fin de evitar algún tipo de complicación.

–¿Algo que quiera pedirle a la gente que lea esta entrevista?

–Lo que necesitamos es que la gente de los grupos de edad a los que se está ofertando la vacunación empiecen a pedir cita y que se vacunen para acabar cuanto antes con esta pandemia. Tenemos que llegar cuanto antes a la inmunidad de grupo ahora que estamos teniendo vacunas. El mensaje es que la gente de vacune. Hemos tenido altibajos con AstraZeneca… Hay gente que en su momento fue un poco reacia a la vacunación… Pero ya estamos en normalidad de poner vacuna y lo que necesitamos es que pidan cita y se vacunen. Y si no los hemos llamado, deben llamar a su centro, o pedir cita por la aplicación, por Salud Responde… Ya estamos entrando en grupos de edad más bajos de los que teníamos hasta ahora. Ya estamos por debajo de los 50.

–¿Qué porcentaje de los citados no acude?

–No suelen fallar, el porcentaje de los que faltan es nimio. La gente acude, la gente se vacuna. Y ese porcentaje nimio es por causas como en cualquier otra citación; por olvido o porque se ponen malos y no pueden acudir. Normalmente no suelen fallar a la cita de la vacunación.

–¿Algo que quiera añadir?

–Reconocer el trabajo de los profesionales de los centros de salud porque, siempre me gusta decirlo, los 33 centros del Distrito, aparte de hacer PCRy poner vacunas, están haciendo su labor asistencial a diario. Es necesario recordar y reforzar que los profesionales están ahí, en todos los centros de salud, aparte de que tengamos el Palacio de Ferias [para la vacunación masiva]. Quiero reconocer a todos los compañeros, tanto de los centros de salud como de los hospitales y de las agencias sanitarias. En toda la provincia están haciendo un trabajo ímprobo; están funcionando muy bien. Y a la vista está porque somos la comunidad autónoma que está poniendo todo lo que le llega.