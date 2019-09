Aplazan la mudanza de 264 trabajadores de la Agencia Tributaria por goteras en el edificio Gaybo

La mudanza de los 264 trabajadores de Gestión Tributaria, Recaudación e Información y Actuación al Ciudadano de la Agencia Tributaria en Málaga al edificio Gaybo, en las calles Héroe Sostoa y Ayala, se aplaza sine die. A pesar de que el organismo estatal había fijado para el próximo 4 de octubre el traslado de los operarios ante la necesidad de abandonar la sede central de la Avenida de Andalucía, que será objeto de una rehabilitación integral, ahora pospone la actuación ante los problemas detectados en las nuevas instalaciones. Entre ellas, la aparición de "numerosas goteras" surgidas tras las fuertes lluvias caídas en la capital a mediados de mes.

De acuerdo con los detalles aportados a este periódico por fuentes sindicales, las filtraciones no son las únicas razones del aplazamiento acordado, que fue comunicado a principios de semana. Al respecto, las fuentes consultadas han aludido a "problemas con las luces, ya que los puestos deben tener 500 lux y hay algunos en los que no se llega a la mitad; con el aire acondicionado; con las separaciones; con las mamparas, que no llegan al techo...".

Por medio de una nota, se informó a los trabajadores de la decisión adoptada. En la misma se relacionaba el nuevo retraso con "motivos de acondicionamiento de las nuevas oficinas, que no está finalizado", y se apunta que el objetivo es que tenga lugar "en el menor tiempo posible". La previsión que manejan las fuentes es que este proceso no se produzca hasta finales de noviembre, al menos.

Trabajadores trasladados al Málaga Plaza se quejan de las condiciones de las nuevas instalaciones

No es el único problema con el que parece se está encontrando la Agencia Tributaria, que sí ha procedido al traslado de buena parte de sus trabajadores. Entre ellos, 96 operarios de Jefatura, Gestión Secretaría General, Servicios Jurídicos..., que se encuentra ya instalados en el edificio Rialto, en calle Hilera.

Otros 126 también se mudaron semanas atrás al edificio Málaga Plaza. En este caso, las fuentes han informado de la existencia de unas cuarenta "comunicaciones de riesgo" por parte de empleados que se quejan de las condiciones en las que se encuentra el establecimiento, mencionando problemas con el sonido, la calefacción, el aire acondicionado, así como con la altura del local. Hay otros 42 trabajadores que irán reubicados en el edificio la Aduana Marítima, en Muelle Heredia, donde se están realizando obras de adecuación.