Asaja recuerda que el campo en Málaga es un sector económico estratégico y reclama que sea una prioridad

El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha recordado este jueves, con motivo del inicio de un nuevo curso político, que el campo malagueño "es un sector estratégico para la economía provincial" y ha considerado que "como tal, debe ser tomado como una de las prioridades de nuestros dirigentes, no sólo a nivel provincial, sino también a nivel regional y estatal".

Desde el colectivo agrario han incidido a través de un comunicado en las necesidades del campo malagueño "en el momento en que todas las instituciones se preparan para un importante 2023, año en que se celebrarán elecciones municipales".

Así, han señalado que "la inminente sequía, la subida de los costes de producción, la incertidumbre de una nueva PAC con menos presupuesto, que no da solución a los problemas actuales que han acontecido, y las constantes trabas burocráticas, suponen importantes obstáculos para un sector que, a pesar de ser de los más importantes, siempre se encuentra a la cola del interés de nuestros gobernantes".

En este sentido, desde Asaja han recordado que han venido denunciando desde hace años "la falta de infraestructuras hidráulicas", algo que "se hace ahora más presente que nunca". "Años presentando posibles soluciones y adelantándonos a la llegada real de la sequía, que han quedado en papel mojado", han lamentado.

"Pedimos a los dirigentes, tanto estatales como regionales, que tengan en cuenta al sector a la hora de planificar decisiones duraderas", han dicho, apuntando que la situación "se torna especialmente preocupante ante la exigencia de los socios del Gobierno central de no crear nuevos embalses e incluso 'acabar' con algunos pantanos españoles, lo que choca con el sentido común".

Han considerado los embalses un "pilar básico de la infraestructura del regadío y consumo humano, que tienen una función principal en la regulación de los cauces". "Es preocupante, teniendo en cuenta las constantes concesiones del partido mayoritario a sus minoritarios apoyos, que en este caso minarían totalmente la necesidad de contar con estas infraestructuras para garantizar la continuidad de los cauces, una vez que hemos visto la forma de recibir precipitaciones que estamos viviendo año a año", han criticado.

A ello han añadido "la acuciante necesidad de contar con nuevos recursos como son las aguas regeneradas hasta una calidad óptima y el uso eficiente de desaladoras para aprovechar todos los ciclos del agua".

Asimismo, desde Asaja se han referido a la subida de los costes de producción que "ha venido a agudizar el problema de un sector previamente castigado que ya venía arrastrando los graves problemas de una ineficaz Ley de la Cadena, que no ha dado solución a los sectores cuando han ido entrando en situación de crisis".

Por otro lado, la aplicación de la reforma laboral "también está suponiendo un estigma para agricultores y ganaderos, cuyas particularidades no fueron tenidas en cuenta a la hora de ser elaborada", han señalado. "No es solo que no estemos de acuerdo, sino que es totalmente nefasta para la temporalidad a la que nos obligan los cambios estacionales, algo que en el Gobierno central parecen desconocer por más veces que se les intenta explicar", han dicho.

En cuanto al Gobierno regional, han recordado que desde el pasado mes de enero "los jóvenes interesados en comenzar a introducirse en el mundo agrario están esperando la resolución de sus solicitudes de primera instalación". "Es fácil decir que se apoya a los jóvenes agricultores y ganaderos, pero es necesario hacerlo, o se convertirán en cómplices de la lenta agonía del sector", han lamentado.

También han recordado "cuando aún nos encontramos en época de alto riesgo de incendios forestales, la importancia de invertir en prevención. "Tanto en época de alto riesgo como, sobre todo, en época de riesgo menor, es necesario no bajar la guardia y aumentar los medios necesarios para evitarlos, fomentando la introducción de ganadería y llevando a cabo una política de mantenimiento de las superficies forestales evitando su abandono", han apuntado.

Desde Asaja se han referido asimismo a la reforma de la PAC que está "cada vez más viciada y alejada de sus orígenes, que era producir alimentos de calidad, cantidad y a un precio asumible para la población, queriendo tender a objetivos más verdes y favoreciendo a otros países que suplen nuestra falta de producción".

"Aún estamos a tiempo de que ante la situación actual se reconsidere esta postura", han dicho, por lo que desde el colectivo han asegurado que no paran en su "empeño en doblegar esta postura para que nuestros agricultores y ganaderos sigan viviendo de su actividad".

Por último, han recordado a todas las administraciones "la importancia de apostar por la formación en una mano de obra cualificada, lo que repercutirá directamente en la mejora de la situación laboral de muchos trabajadores, y por tanto en la mejora de la cadena de producción".

"En definitiva pedimos soluciones económicas, para dar garantía al comienzo del nuevo año agrícola y que eviten el parón en este sector, que nos llevaría a perder multitud de explotaciones agrícolas y sobre todo ganaderas, y afectarían tremendamente al empleo en las zonas de interior agrícola", han concluido.