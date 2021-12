La Atención Primaria en Málaga, al límite: Profesionales y usuarios hartos

Profesionales desbordados y usuarios indignados. Esa es, en resumen, la situación de una Atención Primaria al límite.

Los profesionales no dan abasto porque a las patologías de siempre se suma desde marzo de 2020 la atención del Covid. Y la pandemia supone más pacientes, rastreos, estudios de contacto, realización de PCR, vacunación e incluso tramitación del pasaporte Covid, porque las vías por internet para gestionarlo han colapsado.

Por su parte, los usuarios se quejan de las demoras para ser atendidos y de las dificultades para acceder al nivel más cercano y básico de asistencia. Esta semana, muchos se agolpaban ante los centros de salud para tramitar el pasaporte Covid, pedir una PCR, gestionar bajas o simplemente solicitar una cita con su médico.

La Atención Primaria sufre los mismos problemas que sus profesionales vienen denunciando hace unos 20 años –demoras en las citas, poco presupuesto, falta de personal, cargas burocráticas y poco tiempo para atender a cada paciente–, pero ahora agravados por la sobrecarga que supone el coronavirus. El trabajo se ha multiplicado con la pandemia, pero el personal es el mismo que antes.

Al comienzo de esta crisis sanitaria, la presión cayó sobre los hospitales. Eran los tiempos en los que los que el Covid castigaba especialmente a los mayores, se hacían muchas menos PCR y no se vacunaba a nadie porque no había vacuna. Los hospitales se transformaban para dar cabida a los enfermos con el virus y creaban camas de UCI allí donde podían para atenderlos.

Pero a medida que avanzó la crisis sanitaria, la realidad fue cambiando hasta llegar a la situación actual. Ahora, la mayor carga asistencial recae sobre los centros de salud.

Médicos de Atención Primaria aseguran que entre consultas presenciales, telefónicas, urgencias, avisos domiciliarios y enfermos de otros compañeros de baja que no son sustituidos tienen unas agendas que pueden llegar a superar los 60 pacientes diarios.

Los enfermeros, a su vez, se quejan de que no dan abasto con lo de antes de la pandemia más “lo de ahora”. Un “ahora” que en estos días ya añade la vacunación de los niños y pronto la tercera dosis anticovid para los menores de 60. Y recuerdan que mientras ellos no pueden con tanto trabajo, el Servicio Andaluz de Salud, no renovó a finales de octubre a cientos de enfermeros que ahora están en otras comunidades autónomas.

También protestan los administrativos, que esta semana que acaba han tenido que atender a muchísimos ciudadanos que no podían acceder a ClicSalud+ o a la aplicación Salud Andalucía para descargarse el pasaporte Covid.

Desde hace unas dos décadas, los profesionales vienen reclamando más recursos para la Atención Primaria. Piden que se le dedique el 25% del presupuesto sanitario. Ahora se le destina el 18%. A finales de junio pasado, el Sindicato Médico de Málaga (SMM)y el colectivo ¡Basta Ya! exhortaron al SAS a tomar “medidas urgentes” ante la “situación crítica” de la Atención Primaria y denunciaban que las plantillas eran “claramente insuficientes”.

Tres semanas después, el SMM volvía a la carga para exigir a la Consejería de Salud “una apuesta sin precedentes” por los centros de salud, que están siendo clave en la contención de la pandemia. “Los profesionales de la Atención Primaria precisan medidas urgentes para garantizar que este nivel asistencial continúe proporcionando una respuesta sanitaria correcta dentro de sus competencias a las necesidades de la población”, advertía el sindicato.

Un documento interno de la Consejería de Salud para argumentar cambios que comenzaron a aplicarse a principios de octubre, admitía:“Están apareciendo tensiones entre la población y Atención Primaria. Y agregaba que este nivel asistencial, “que gozaba de un gran prestigio social, corre el peligro de perderlo”. Ciertamente. En las colas ante los centros de salud, los fallos del sistema, la falta de personal y las dificultades de accesibilidad se traducen en quejas, cuando no en indignación. Sindicatos y profesionales advierten que la falta de recursos y las demoras son caldo de cultivo para agresiones. Los usuarios demandan “menos demoras y más medios”.

Y mientras profesionales y usuarios desgranan su retahíla de descontentos, el SAS insiste en la falta de profesionales en bolsa para cubrir sustituciones. Argumento al que a su vez profesionales y sindicatos replican con la crítica de que la Administración no pone condiciones laborales y salariales dignas para fidelizar al personal. Incluso le reprochan “haber dejado marchar” a muchos profesionales, como ocurrió con los enfermeros cuyos contratos acabaron el 31 de octubre y ahora están trabajando en Cataluña o en la privada.

Por su parte, en contra de lo que aseguran los médicos de que pueden llegar a atender más de 60 pacientes diarios, fuentes del SAS indican que las agendas actuales están en “una media de 40 pacientes”, según informa Cristina Valdivieso.

También los pediatras de Primaria tienen sus reivindicaciones. La básica es que se mejoren las condiciones laborales y retributivas para estos especialistas en los centros de salud a fin de que sea un destino atractivo. Recuerdan que más de un tercio de los niños –sobre todo en los pueblos del interior– no son asistidos por pediatras sino por médicos de familia ante la falta de esos especialistas.

Por su parte, los pacientes crónicos enarbolan la queja de que su atención ha empeorado porque el personal ahora tiene que dedicar gran parte de sus esfuerzos a la contención de la pandemia.

Y también están los ancianos, esos pacientes vulnerables; los que por lo general más utilizan la sanidad y que justamente son los que menos manejan las tecnologías a la hora de pedir una cita o tramitar el pasaporte Covid, por ejemplo.

En resumen, hay mucho descontento y no de ahora. No sólo entre los profesionales, sino también entre los usuarios. Tantos unos como otros, admiten que están “hartos” de la situación y creen que es hora de que se tomen medidas para mejorar de una vez por todas la Atención Primaria.