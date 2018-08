Atraca una cafetería del centro y agrede con una pistola a una de las trabajadoras

Dentro ya no había ningún cliente. Restaban solo cinco minutos para poner fin a la jornada de trabajo cuando por la puerta, ya prácticamente cerrada, asomaba armado un hombre con una gorra y una camisa de corte excesivamente largo para la ola de calor que azota a la provincia. Llevaba una gorra y, según las fuentes consultadas, una mascarilla similar a la que utilizan los cirujanos con la supuesta intención de ocultarse el rostro. Una vez que había conseguido acceder al interior del local, situado en el número 1 de la avenida de la Rosaleda, junto a la Tribuna de los Pobres, amenazó al grito de "Allahu Akbar" a las trabajadoras, convencidas, sin embargo, de que el individuo, con acento malagueño, simulaba que dominaba el árabe. El hombre terminó huyendo con la recaudación del día, unos 1.000 euros, según denuncian los responsables. La Policía continúa buscándole.

En torno a la 13:00 de ayer, una llamada en la Sala del 092 que las empleadas marcaron tras sufrir el atraco alertaba de los hechos. Una de ellas aseguró después que había sido golpeada con la pistola que el individuo portaba, aunque no resultó herida. Aunque por el momento se desconoce si se trataba de un arma de fogueo, con ella apuntó a ambas camareras, hasta que logró hacerse con la recaudación de la caja y abandonó el negocio. "No era necesaria esa violencia", aseveró ayer el encargado, quien detalló que el atracador "no quiso bolsos ni móviles, sino que iba a por la caja".

El robo se hizo efectivo en cuestión de un par de minutos. Las imágenes quedaron registradas en las cámaras de seguridad con las que cuenta la cafetería, que ha sufrido el primer asalto en los casi 5 años que lleva abierta. Varios agentes llegaban instantes después hasta el lugar en dos vehículos para comprobar lo ocurrido y tratar de localizar al presunto autor, que podría haberse dado a la fuga con la ayuda de otra mujer que esperaba en la puerta del local para alertar en caso de presencia policial. Cuando los efectivos se personaron, ya se le había perdido la pista. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 43 años como presunto responsable de tres atracos perpetrados en 36 horas en comercios de la zona este tras amenazar a los responsables con un cuchillo de 15 centímetros de hoja.