La Audiencia reabre el caso del suicidio de un inmigrante en Archidona

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la causa por la muerte de un inmigrante, de 36 años y nacionalidad argelina, internado en la prisión de Archidona en diciembre de 2017. El pasado enero, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas "al no quedar justificada la perpetración de hecho delictivo alguno". Ahora la Audiencia reabre el procedimiento para practicar nuevas pruebas, entre ellas, tomar declaración a una serie de personas, según aseguró ayer a Efe el abogado José Luis Rodríguez.

Este letrado mostró su satisfacción al entender que fue un archivo precipitado y que tras la reapertura del procedimiento se pueden esclarecer los hechos, aunque precisó que la Audiencia mantiene que no se produjo trato degradante. En el auto donde se sobreseía el caso, el magistrado argumentaba que se tomaba dicha decisión porque en el atestado policial, con sus imágenes anexas, "se constata claramente" que en la habitación donde se halló el cadáver no se abrió la puerta, no entró nadie ni hubo ningún movimiento desde que ingresó en la misma el inmigrante. Ello "descarta meridianamente", por un lado, "la existencia de testigos más allá de las cámaras de seguridad" y, por otro, "la participación de otras personas" en la muerte del inmigrante, "más allá de su decisión personal y voluntaria de poner fin a su vida", añadía el auto.

A esto se unió que los informes preliminares de autopsia hablaban como causa de la muerte "asfixia mecánica por ahorcadura" y "lesiones que impresiona autoinfligidas en tórax superficiales", sin "signos externos de violencia ni defensa", por lo que se consideró que el fallecimiento era "de naturaleza suicida". La decisión de la Audiencia Provincial fue celebrada por Izquierda Unida. Así, la diputada de IU por Málaga Eva García Sempere, calificó lo calificó como una "muy buena noticia", al tiempo que existen elementos que "hacen sospechar" que hubo una "concatenación de conductas irregulares" tanto en el ámbito de la administración pública como de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este sentido, defendió la necesidad investigar "a fondo" la intervención policial en el recinto, razón por la que solicitaron un informe médico sobre la situación de estrés o ansiedad del interno el día de los hechos y para esclarecer si tenía lesiones de cargas policiales en días anteriores durante los disturbios ocurridos en el CIE, así como los motivos del aislamiento por decisión policial. "Nos alegramos de que el auto recoja ahora, además de la reapertura del caso, la práctica de las pruebas solicitadas", subrayó.