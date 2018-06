Aumentan en un 9% los accidentes laborales y descienden las muertes en el trabajo en un 40%

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Málaga, Pedro Macías, explicó ayer que de enero a mayo del presente año se ha dado un aumento del 9,12% en los accidentes laborales producidos en la provincia. Por su parte, los accidentes mortales han descendido en un 40%. Así lo indicó Macías tras analizar los últimos datos estadísticos referentes a los accidentes de trabajo ocurridos en Málaga hasta el mes de mayo, según el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. En los cinco primeros meses del año se han producido un total de 8.663 accidentes laborales, lo que supone 724 accidentes laborales más que el pasado año en el mismo periodo.

Por otro lado, Macías señaló que 7.212 ocurrieron durante la jornada laboral y 1.450 fueron accidentes in itinere. Ambos tipos de accidentes ascienden, siendo este incremento del 8,94% para los accidentes ocurridos durante la jornada y del 10,02 por ciento para los accidentes in itinere.

Por sectores el de servicios es el que más número de accidentes acumula con un total de 6.164; seguido del sector de la construcción, con 1.494; la industria con 722; y el sector agrario con 283. Además, ha asegurado que está demostrado que la temporalidad va de la mano de la siniestralidad laboral, pues los trabajadores temporales sufren una falta de formación e información en materia de riesgos laborales "esencial" para garantizar su seguridad y salud en el trabajo. Además, pueden llegar a asumir riesgos que quizá los trabajadores indefinidos no asumirían por temor a perder su puesto de trabajo. "No cabe duda que la siniestralidad está incrementando y esto no sólo es debido al incremento en la afiliación a la Seguridad Social, sino que, por desgracia, está más relacionado con la falta de cultura preventiva".