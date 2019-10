Aumentan las mujeres atendidas en Málaga con problemas extremos de vivienda

"No podemos mirar hacia otro lado, nos preocupa que los pobres caigan en el olvido , que la sociedad la acepte pensando que no se puede hacer nada y nos preocupa especialmente la falta de vivienda en nuestra ciudad", agrega el director de Cáritas Diocesana.

Estefanía aguanta las lágrimas y cuenta su historia con valentía, un relato que habla de supervivencia, de frío, de enfermedad y, sobre todo, de la soledad más absoluta. "Me sentí invisible, ignorada, como si no fuese una persona ", explica. Ella le pone rostro, nombre y apellidos a una "lacra social" que sigue resultando indiferente para la mayoría, a pesar de que en las calles malagueñas hay detectadas 107 personas sin hogar . Este año aumentan , además, las mujeres atendidas por la Agrupación de Desarrollo con problemas extremos de vivienda.

"Fueron tres años muy duros en los que me sentí invisible"

Quizás porque se enamoró de quién no debía, quizás porque se creyó su salvadora, Estefanía Gil se vio en la calle. "Creí que podía sacarlo de ese abismo y me arrastró con él", confiesa. En la playa del Torreón, en la Cala de Mijas, estuvo viendo como pudo durante tres años. Para poder comer pedía en la calle. "Me sentí invisible, ignorada, como si no fuese una persona", apunta.

Sin hogar, sin familia que la respaldase, Estefanía aprendió a sobrevivir, a tener fuerzas. "He pasado frío, me he mojado, he tenido fiebre, fue una época muy dura", confiesa. Después de esta "situación tan precaria, una persona se apiadó de mí, me dijo que quería ayudarme y me llevó a la comisaría de Fuengirola para que me llevasen a algún recurso".

Desde allí llegó a Málaga capital y al albergue municipal, en el que pasó un año. "Tuve una ayuda muy importante en este centro", asegura. Aunque ahora está aún más contenta, en Asima, "una casa maravillosa que ha sido una salvación para mí, me han enseñado a quererme a mí misma, a valorarme, a volver a sentirme humana", dice.

"He vuelto a sentirme bien conmigo misma, a querer arreglarme, a buscar trabajo y tener vida, el proceso está siendo lento pero tengo techo, comida y una vida digna", concluye con una petición clara. "Por favor, que nadie ignore a quien ve tirado, que somos personas aunque no tengamos un techo".