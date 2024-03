Authentic Photos, la campaña de la tecnológica malagueña Freepik para poner en valor lo real

Freepik, la tecnológica y líder mundial en el desarrollo de herramientas creativas y la distribución de contenidos gráficos y audiovisuales, lanza la campaña de publicidad Freepik Authentic Photos, que pone en valor la autenticidad y originalidad de su catálogo de más de 20 millones de fotografías reales de la vida cotidiana, utilizando el humor para retar a inteligencia artificial a que consiga lo mismo.

La pieza principal de la acción estará en la cartelera que corona el edificio de oficinas de Freepik en San Francisco (ubicado en el barrio de SoMa, concretamente en la 396-398 5th St.). También habrá piezas para redes sociales y en conjunto se pretende resaltar que, a pesar de que Freepik es una de las grandes innovadoras en IA generativa, también ofrece una amplia variedad de fotografías genuinas, que cuentan una historia y muestran escenas de la vida real.

En cada una de las piezas publicitarias creadas para Freepik Authentic Photos impera el humor, jugando con términos propios de la IA y hablando directamente a un público muy familiarizado con estos tecnicismos, lo que les permite captar el sentido de estos juegos de palabras y reírse de algunas de sus carencias y de sus típicos fallos. Así algunos copies que podemos encontrar son: “No A, just I”, “You can’t prompt the fun of being with true friends”, o “Full Journey”.

Esta campaña es la continuación lógica de una cadena de acciones que está llevando a cabo Freepik desde su rebranding en el mes de septiembre del pasado año. Así, esta saga de proyectos se inició con la transformación de un edificio del alternativo barrio de SoMa en San Francisco -que a día de hoy alberga las oficinas de Freepik en esta ciudad- rediseñando su fachada en tiempo record.

Tal y como afirma Carlos Cantú, CMO de Freepik y quien ha liderado esta campaña: “Nos estamos adentrando en una nueva era del storytelling visual y en Freepik estamos totalmente volcados en ayudar a creativos y marketeros a adaptarse a estos nuevos tiempos. Aunque somos un referente en lo que a herramientas de IA generativa se refiere, gracias a la compra de EyeEm, que ocurrió el año pasado, somos capaces también de ofrecer Freepik Authentic, es decir, un enorme catálogo de fotografías de calidad, auténticas y reales, que también ayudan a cubrir las necesidades de nuestros usuarios”.

Cantú continúa señalando que “para que una plataforma promueva la creatividad, es indispensable poder ofrecer todo tipo de opciones. En este sentido, para Freepik es fundamental dotar a los creativos con soluciones sencillas y empoderarles con la habilidad de abrazar el poder de la IA al mismo tiempo que les conectamos con fotografías hechas por humanos. De este modo somos capaces de cubrir todo tipo de necesidades creativas y, con Freepik Authentic, ofrecemos fotografías de la vida real, que captan la diversidad y la complejidad de las experiencias humanas, lo que ayuda a los creativos a conectar con la audiencia de forma más profunda”.