Autotests para casi todos los gustos: gripe, Covid, embarazo y muchos más

Podría afirmarse que hay autotests para casi todos los gustos. O mejor dicho, para casi todas las necesidades. Covid, gripe, embarazo, VIH, fertilidad femenina, recuento de esperma, estreptococo, cocaína, marihuana, multidrogas, sangre oculta en heces, diabetes, colesterol... Hay más de una veintena y los precios van desde poco más de dos euros hasta alrededor de 40.

Aunque algunos llevan décadas en el mercado –como los del embarazo, que son un clásico– lo cierto es que los autotests han aumentado en número en los últimos años y también en fiabilidad. “El del Covid ha sido la estrella durante la pandemia. En las navidades era una locura. Ahora su venta ha bajado porque han remitido los casos”, comenta un profesional de la farmacia Cafarena, en pleno centro de Málaga.

Añade que no sólo han ido apareciendo más y más en el mercado, sino que la gente recurre a ellos más que antes. “Y cuando sale alguna información relacionada en la tele, la venta se incrementa”, agrega. El primer consejo de los sanitarios es que siempre se adquieran en una farmacia. El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg) en Andalucía, Higinio Flores, insiste en que no deben comprarse por internet. “Cuando se adquieren en una farmacia, se sabe que están fabricados por un laboratorio; hay una trazabilidad de fabricación y seguridad de su calidad”, explica. Porque recuerda que los que se dispensan en estos establecimientos, tienen controles del Ministerio de Sanidad para su fiabilidad, calidad y seguridad.

Con la pandemia, pronto llegaron a las boticas los autotests para detectar el Covid. Incluso, luego aparecieron otros para diagnosticar coronavirus y gripe a la vez. “Han demostrado ser muy útiles para que la persona, en caso de dar positivo, sea responsable, se resguarde, tenga menos contacto social y no infecte a otras personas”, apunta Flores.

Un farmacéutico que prefiere no dar su nombre comenta que ahorran dinero y esfuerzo al sistema sanitario porque muchas personas los utilizan y así no tienen que acudir a su ambulatorio. “Es una forma de salir de dudas rápido y no saturar los centros sanitarios”, acota.

La farmacéutica Concepción Rico destaca su fiabilidad: “Cada vez son más fiables, aunque tienen un margen de error mayor que el de una analítica. Pero ahorran mucho dinero a la sanidad porque la gente viene, los compra y se hace su test”. Matiza que “están muy bien para hacer un cribado y saber por dónde van los tiros, porque son orientativos”. Pero luego, insiste, hay casos en los que se debe acudir a un profesional que confirme o descarte el diagnóstico. Como ocurre con el test de embarazo.

Según los diferentes tipos, los autotests pueden hacerse con orina, la típica gotita de sangre, el sudor, la saliva o la secreción de la nariz. Hay unos más baratos, como el del Covid y la gripe que fue fijado por el Gobierno en 2,94 euros. Y otros más caros –como los que permiten detectar si una persona ha consumido hasta una decena de drogas, que rondan los 40 euros– o las tiras reactivas para conocer la fertilidad femenina, cuyo paquete de 10 cuesta casi lo mismo. Y ya hay algunos hasta digitales. Por ejemplo, en el caso del embarazo, los de toda la vida tienen una rayita, mientras que los digitales –que son más caros– directamente despliegan la palabra “embarazada” o “no embarazada”.

Otro clásico desde hace bastante tiempo es el que demandan los padres para saber si un hijo consume droga. “Ese llevamos mucho tiempo vendiéndolo. Lo compran sobre todo las madres”, explica Rico. Hay unos sólo para marihuana o cocaína y hay otros multidrogas. “Esos se venden más los fines de semana”, apunta otro boticario. Aclara que aunque la mayoría de las veces se los llevan los progenitores para saber si sus hijos están limpios de estupefacientes, en algunas ocasiones son las propias personas que han consumido para saber si tienen rastro en su cuerpo de ese consumo.

Muchos de los autotests se venden sin receta. Otros la requieren. Ante su proliferación, el Ministerio de Sanidad ha redactado un real decreto para regular su acceso.

Los profesionales valoran su utilidad, pero recomiendan en ciertos casos acudir luego a un sanitario. Apuntan que a veces pueden dar falsos positivos o negativos, no siempre porque no sean fiables, sino porque a veces no se realizan bien o no hacen en el momento oportuno. Por ejemplo, en las infecciones respiratorias, si el contagio es muy incipiente, puede dar un falso negativo. Pero en lo que todos coinciden, se hable con el sanitario que sea, es que no se compren por internet, sino “siempre” en farmacias.