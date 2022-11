Avalancha de buques de crucero en el inicio del mes en el puerto de Málaga

Finalizado octubre con 51 escalas de buques de crucero en el puerto de Málaga, noviembre, que según previsiones tendrá 48, arranca su primera semana con una verdadera avalancha de barcos de turistas. Programados un total de 20 atraques, la semana que abre el decimoprimer mes de 2022 culminará con la estancia de seis buques; una jornada, la del próximo domingo que, sin ser la de mayor ocupación en la historia crucerista malacitana sí que ocupa el segundo puesto junto con otras en las que ya han estado juntos un sexteto barcos turísticos.

Completado el último de día de octubre que ha abierto la primera semana de noviembre con cuatro escalas cruceristas, este martes, las aguas malacitanas reciben al Celebrity Apex en lo que constituye su primera visita a la Capital de la Costa del Sol. Gemelo de los Celebrity Edge y Celebrity Beyond que atracaron en Málaga en el pasado mes de mayo, este buque dejará ver en su escala malacitana su espectacular ascensor exterior que alcanza las dimensiones de una pista de tenis.

Inmersos en jornada del 2 de noviembre, tres serán los atraques que ocupen las instalaciones cruceristas malagueñas; un terceto donde destacará el Evrima, un recién estrenado buque de construcción española que está calificado como un mega yate. Con 190 metros y capacidad para 298 pasajeros, este barco que es propiedad de una multinacional dedicada al mercado hotelero llegará por primera vez al puerto de Málaga en una estancia que se prolongará durante 14 horas.

Tres gigantes

Repitiendo tercero, el jueves 3, las aguas malacitanas recibirán a los buques Celebrity Reflection, Iona y Wonder of the Seas, tres verdaderos gigantes de 319, 345 y 362 metros respectivamente que, atendiendo a sus máximas capacidades pueden albergar a un total de 16.907 pasajeros.

Avanzando en esta intensa semana crucerista y como antesala del domingo 6, el viernes día 4 los muelles del puerto recibirán a cinco barcos de turistas; un número de atraques que ya se ha repetido en cuatro ocasiones más en lo que llevamos de año. Con la particularidad de que el sábado 5 de noviembre no habrá escalas crucerista, al día siguiente, seis serán los barcos que visiten las aguas malagueñas.

Los buques Sirena, Norwegian Escape, Silver Dawn, Marella Explorer 2, Vision of the Seas y Star Legend que pernoctará, son los barcos que completarán esta interesante jornada; un día de seis cruceros que no se daba desde 2019 y que será el único 2022.