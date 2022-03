El Ayuntamiento programa actividades con motivo del 8M bajo el lema 'Málaga es mujer'

'Málaga es mujer', es el lema de la campaña institucional del Ayuntamiento de Málaga con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a la que le acompañan un conjunto de actividades programadas en torno a esta efeméride.

El concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Francisco Pomares, acompañado de la vicepresidenta del Consejo Sectorial de las Mujeres, Gemma del Corral, de otras concejalas de la corporación municipal, y de representantes de asociaciones y entidades que forman parte del Consejo, ha presentado la campaña y la programación prevista durante el mes de marzo.

A través de esta campaña el Área de Igualdad pretende poner en valor la aportación de las mujeres al desarrollo y transformación de la ciudad, revindicando que las mujeres de Málaga están y han estado siempre impulsando el crecimiento social y económico de Málaga en todos los ámbitos (sociofamiliar, emprendimiento, educativo, etcétera). De igual modo, también tiene como objetivo poner en valor los desafíos a los que se enfrenta la sociedad para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres.

La campaña se distribuirá en soportes municipales (mupis, autobuses, y redes sociales a través del hashtag de la campaña #MLGESMUJER), así como a través de una campaña en medios de comunicación de prensa escrita y de radio.

Las actividades que el Ayuntamiento organiza para conmemorar el Día Internacional de la Mujeres comienzan este miércoles con la celebración del Consejo Sectorial de las Mujeres en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga. En la sesión, que estará presidida por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se dará cuenta de todas las actividades organizadas por el Consistorio, así como por las asociaciones y entidades que forman parte de este órgano, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Los días 3 y 16 de marzo, a través de la plataforma Zoom y en horario de 17.00 a 18.30 horas, tendrá lugar el Panel de Experiencias: Rompiendo barreras, unas jornadas organizadas entre los grupos de trabajo del Consejo Sectorial de las Mujeres con el objetivo de conocer las experiencias de cuatro mujeres directivas que han conseguido romper el techo de cristal.

En concreto, el 3 de marzo las ponentes serán: Blanca Hermana Salcedo (Fujitsu Ten España)-Ingeniera y directora de la sede de esta entidad en Málaga; y Gema Núñez, gerente de Relaciones con la Industria Publicitaria en Google. Mientras que el 16 de marzo participarán: María Soledad Romero Jiménez (Seidor- Ciberseguridad), abogada y especialista en derecho de nuevas tecnologías; y Marisa Martínez Jiménez (Asociate Professor of the Production, Technology and Operations Area en la Escuela San Telmo), ingeniera de Caminos Canales y Puertos y diplomada en Transformación Digital.

Las personas interesadas en participar en estas jornadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TZn9Vp6ebUmSJhoa-u_8o-sEwVKDE41KpjhAfTGHOm9URUYyOFZSSDZQSERKVDYwRzdDRzZPOVVPMS4u

Para continuar, el día 7 de marzo, a las 18.00 horas, se celebra el espectáculo Musico-Teatral 'Sin Olvido mi sol', de La Pili, cantante y actriz malagueña. Con este concierto se trata de rememorar a grandes compositoras de la historia de habla hispana.

Asimismo, el miércoles 16 de marzo, a las 11.30 horas, se inaugura la exposición de fotografías Mujeres que mueven el mundo en la sala de exposiciones La Coracha del 16 al 31 de marzo y del 5 al 30 de abril. Se trata de una muestra de 23 fotografías, obra del fotógrafo y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Luis Monje Arenas, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se trata de una cuidada selección de retratos de Mujeres del Mundo, fruto de sus viajes y expediciones por todo el planeta.

Actividades en los distritos

Además, cada el Área de Igualdad en los once distritos organiza un conjunto de actividades relacionadas con esta efemérides. Se pueden consultar en la página web www.8mmalaga.es.

También destaca entre las actividades la colaboración del Consistorio con la asamblea de Mujeres Periodistas, en una jornada, en el marco de la campaña La Voz de las Comunicadoras, que se celebrará en el Museo Municipal del Patrimonio, MUPAM, donde la periodista y activista de los derechos humanos, Lydia Camacho, ofrecerá la ponencia 'Vivir para Contarlo' y en la que se le otorgará el II Premio Periodistas por la Igualdad a la subdirectora del diario ABC, Elena de Miguel.

Por último, el Festival de Málaga, que este año celebra su 25 edición del 18 al 27 de marzo, realiza un año más la sección 'Afirmando los derechos de las Mujeres' con el que se visibiliza y se pone en valor el trabajo cinematográfico creado por mujeres.