El Ayuntamiento de Málaga dice que la imagen de aglomeración en Larios no se corresponde con la afluencia real

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, asegura que las imágenes sobre aglomeración en la calle Larios para ver las luces de Navidad no se corresponden con la afluencia del pasado viernes ya que según la inclinación y el ángulo con que se tomen puede mostrar una realidad que no es tal. Sostiene que así lo demuestran las imágenes de las cámaras de seguridad captadas en distintos puntos desde las 15:00 a las 23:00 de ese día.

“No se aprecia esa aglomeración que en un momento determinado, una instantánea, en un punto determinado y con una perspectiva que no es la aérea, pueda dar”, afirma. E insiste: “No corresponde con la realidad que demuestran las diferentes cámaras de seguridad secuenciadas en diferentes momentos de la iluminación”. Además, Barrionuevo esgrime un informe del inspector jefe del dispositivo del segundo turno del pasado viernes en el que se indica que “ha habido imágenes en las redes sociales que no se corresponden con la realidad”. Tampoco, agrega, se aprecia en la transmisión de 101 Televisión que no hubo tal aglomeración.

El edil avanza que de cara al fin de semana habrá un dispositivo extraordinario, no sólo por las luces, sino por la seguridad en general. Comenzará el viernes y se extenderá hasta el martes inclusive. Estos días no está previsto un aumento de afluencia ya que la movilidad entre municipios está limitada.

Tras el 10 de diciembre, cuando previsiblemente la Junta modificará la normativa, el Ayuntamiento ajustará su dispositivo de seguridad dado que es probable que se abra la movilidad entre municipios. El edil explicó que por eso las medidas que aplicará el Consistorio tras el puente –“en las que ya estamos trabajando”– serán diferentes a las actuales. Avanzó además que ya se está preparando el dispositivo para cuando comiencen las vacaciones escolares.