De la Torre defiende en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga el “éxito” de su modelo con el rechazo de la oposición

El balance del ecuador del mandato se coló este jueves en el debate del Pleno del Ayuntamiento de Málaga a través de una moción urgente del grupo socialista donde los grupos de la oposición criticaron la gestión del equipo de gobierno, afeando “desigualdad en los barrios”, mientras que el alcalde, Francisco de la Torre, defendió el modelo de la ciudad “de éxito”.

De la moción urgente del PSOE, en concreto, salieron adelante dos de los cinco puntos, y con enmiendas. Fueron los relacionados con instar al equipo de gobierno a continuar, en coordinación con la Junta de Andalucía, los proyectos necesarios para desatascar la situación del parque marítimo terrestre de Arraijanal y el cauce del río Guadalmedina; y, por otro lado, ampliar “hasta el máximo legal autorizado la bonificación del impuesto de la plusvalía por herencia de las viviendas habituales heredadas por familiares de primer grado”.

Por contra, fueron rechazados los puntos en los que se instaba al equipo de gobierno a incorporar modelos participativos que den respuesta rápida y eficazmente a la situación del SARE en Cruz de Humilladero y Huelin pudiendo escuchar a los vecinos afectados por esas áreas; y a llevar consultas ciudadanas para dirimir, junto a los malagueños, la mejor opción en los terrenos del Astoria, hotel del puerto y Repsol en Juan XXII. Asimismo, el Pleno ha rechazado instar al equipo de gobierno a abordar, a través del consejo social de la ciudad la problemática de “la falta de modelo de ciudad, la desigualdad en los barrios y la pérdida de industria”.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, aludió a “los problemas” generados en estos dos últimos años y dijo que tras 26 años de gobierno, el PP “lo que ha creado son dos Málaga, la abandonada y la inacabada”. “La Málaga abandonada está clara, la de los barrios, donde vivimos la inmensa mayoría e los malagueños. La desigualdad ha aumentado”, explicó, añadiendo que la Málaga “inacabada es la de los grandes proyectos”, aludiendo entre otros al Astoria o Repsol.

Por su parte, el alcalde de Málaga rechazó las críticas y valoró que el modelo de ciudad de Málaga es “de éxito, que otras ciudades querrían tener y tratan de imitarnos, y estoy encantado porque es bueno”. Habló de un modelo que se plantea como una ciudad sostenible, en plano ambiental, social y económica.

También incidió en el éxito de la ciudad en turismo, además de en materia tecnológica. Por otro lado, en relación con el plan social volvió a reiterar que el “gran tema pendiente” de este país es la educación, asegurando que “nos esforzamos en trabajar en esta materia sin ser nuestra competencia”.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Nolia Losada, criticó al PSOE por traer “una moción de mociones, construida con cortas y pegas de sus grandes clásicos”.

En su intervención, Losada dijo que culpar al equipo de gobierno de la incidencia de Covid en los barrios “es una barbaridad. Quieren denotar que el Ayuntamiento presta diferentes servicios a unos barrios y otros y eso no se lo puedo tolerar”, advirtió. Por último, también incidió en que está de acuerdo a impulsar el Guadalmedina o Arraijanal pero “de esos proyectos no me hable encogiéndose de hombros”, dijo al PSOE, acusándoles de “parte de responsabilidad en los retrasos” de los mismos.

La viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, por su parte, explicó que en este ecuador de mandato hay dos etapas, siendo la primera de junio a marzo y la segunda de marzo en adelante marcada por la pandemia. Así, dijo que los primeros nueve meses se pueden resumir en “continuidad de un modelo de ciudad desigual, insolidaria e insostenible”.

De igual modo, la viceportavoz de la confluencia de IU y Podemos añadió que tras la llegada de la pandemia, a partir de marzo, el balance que hacen es de un equipo de gobierno “agotado, sin ideas y gobernando de espalda a los vecinos”. “Están agotados, faltos de ideas y no están a la altura de las circunstancias”, abundado.

Rechazo a instar al equipo de gobierno a dejar libre el Astoria

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechazó por 16 votos en contra –PP, Cs y edil no adscrito– instar al equipo de gobierno a que deje libre de edificaciones el espacio que ocupa la parcela del Astoria-Victoria, redactando un proyecto definitivo para la ampliación de la plaza de la Merced, la recuperación e integración en el proyecto de los restos arqueológicos hallados como un nuevo espacio protegido monumental, con zonas de sombra bajo un nuevo arbolado en el entorno.

Tampoco la moción urgente del grupo municipal de Adelante Málaga salió adelante el instar al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad de que la planificación urbanística de esta zona y la ordenación urbana de este sector se realice a través de un instrumento claro de planeamiento con la redacción de un Plan Especial de la Merced-Astoria-Alcazabilla; ni realizar una consulta ciudadana para decidir sobre la configuración definitiva de la futura plaza de la Merced.

Sí salió adelante por 16 votos a favor –PSOE, Adelante y Cs– y 15 en contra –PP y edil no adscrito–, tras enmienda del grupo naranja, el punto relacionado con continuar con excavaciones y conservación de restos hallados y respetar lo que dictamine la Junta. Por su parte, la moción ordinaria socialista, que se debatió también sobre el futuro de la parcela, fue rechaza por 16 votos en contra y 15 a favor.

La portavoz municipal de Adelante Málaga, Remedios Ramos, insistió en el posicionamiento de su grupo de dejar la plaza diáfana y con vistas a la Alcazaba, esperando que el equipo de gobierno “ceda y no se construya, ante la evidencia de que hacerlo sería una aberración”. “Nuestro grupo defiende que no se construya encima de esa parcela”, incidió,

Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo criticó el posicionamiento del PP con este espacio y en relación con lo hallado. “Menos mal que la ciudadanía y la oposición seguimos estando fuertes y le seguimos doblando el pulso”, dijo, criticando que al equipo de gobierno “les ciega el mal del ladrillo”, para lo que ha recomendado “escuchar a la ciudadanía. Trabajamos para los malagueños y han alzado la voz alta y clara”, dijo.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, que en primer lugar recordó que si hoy se habla de esta parcela como “oportunidad municipal” es porque obedece a una voluntad del equipo de gobierno. También defendió la gestión del equipo de gobierno y valoró que “nosotros somos los primeros, haciendo todo lo posible para que la intervención arqueológica tuviera lugar”. “Le dejamos a los técnicos que nos digan cómo lo tenemos que hacer”, dijo, insistiendo en que “si alguien cuida del patrimonio somos nosotros”.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, dejó claro que la parcela del Astoria es “prioritaria” para el equipo de gobierno, asegurando que tanto el equipo de gobierno como ella “han defendido siempre” la investigación arqueológica para “no quedarnos con las dudas y saber con certeza qué valor tiene lo hallado y en eso estamos”.