El Ayuntamiento de Málaga expropia toda la parcela donde iría la UCAM

Vía libre para que haya una universidad privada en la zona de la Térmica y la que tiene todas las papeletas, por ahora, es la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que firmó un acuerdo de intenciones el pasado 20 de diciembre con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha aprobado hoy, con los votos positivos del PP y Ciudadanos, incoar el expediente de expropiación de una parcela de 328,99 metros cuadrados en el Camino de la Térmica número 98, conocido como Minerva. Esa pequeña pastilla era la única que le faltaba al Ayuntamiento de Málaga para poder poseer el terreno completo, de 38.000 metros cuadrados, que está pintado en el plan general para equipamiento. Hasta que no se tuviera la totalidad del sistema general no se podía dar un paso, por lo que el camino queda ahora expedito desde el punto de vista urbanístico.

“Expropiar esa parcela interesa para obtener el sistema general completo y luego se verá qué se hace con ese suelo. La oposición nos ha dicho que era el terreno de la UCAM pero no tiene nombre todavía. No se ha dado la cesión a nadie y se podrá debatir sobre la UCAM todo lo que se quiera cuando toque”, explica el concejal de Urbanismo, Raúl López.

El aspecto más llamativo ha sido el cambio de postura de Ciudadanos. Este mismo expediente se llevó al Consejo Rector de Urbanismo el pasado 20 de febrero y fue denegado porque la formación naranja votó en contra. Hace solo cinco meses, pero el contexto era completamente distinto. Ciudadanos acababa de romper el pacto de investidura con el PP justificándolo en las imputaciones de Teresa Porras y Francisco Pomares en el caso Villas del Arenal y con el telón de fondo de las elecciones municipales en mayo. Ahora, Ciudadanos forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga con el PP y los lazos han vuelto a estrecharse.

Noelia Losada es la nueva portavoz de Ciudadanos y se desmarca de las decisiones tomadas por la formación naranja antes de su llegada al Consistorio, de forma oficial, el 15 de junio con la nueva corporación municipal. “Soy coherente con el programa de Ciudadanos en el que defendemos que venga una universidad privada a Málaga que permita completar la enseñanza que se da en la universidad pública y he votado afirmativamente a la expropiación de esa parcela de forma consecuente con nuestro programa”, comenta Losada.

No obstante, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio no da por hecho que esa universidad vaya a a ser la UCAM y ha propuesto que se abra un concurso público para que se presente todo el que quiera. “Nosotros queremos abrir un concurso para ver a qué universidades privadas les puede interesar siempre que paguen un canon y las condiciones que se establezcan. Igual luego resulta que solo quiere venir la UCAM, pero queremos dar la oportunidad a todos”, afirma Losada, quien cree que ese protocolo de intenciones suscrito por Francisco de la Torre con los dirigentes de la UCAM no tiene por qué ser vinculante. “Tenemos que sentarnos con el alcalde y consensuar una postura porque entendemos que ahora mismo está todo por hacer”, añade la portavoz de la formación naranja.

Posturas El concejal de Urbanismo, Raúl López, asegura que esa parcela no está ya concedida a la UCAM y el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, afirma que es "blanco y en botella"

PSOE y Adelante Málaga se han opuesto a incoar el expediente de expropiación al entender que es el paso definitivo para permitir la llegada de la Universidad Católica de Murcia. “Es blanco y en botella. No sabemos por qué De la Torre tiene tanto interés en que se instale aquí la UCAM porque no es precisamente Oxford y está fuera en todos los ranking que reconocen a las mejores universidades. Es un capricho de De la Torre que denunciamos durante la campaña electoral porque, ahora con la complicidad de Ciudadanos, se le van a ceder los mejores terrenos de la ciudad”, afirma Daniel Pérez, portavoz del PSOE, quien recalca que “aunque Ciudadanos diga que quiere un concurso público es amañarlo porque ya hay un acuerdo”.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, va en la misma dirección. “El PP ha dicho públicamente que le quieren ceder el terreno a la UCAM y nos oponemos porque esta universidad no aporta nada, está entre los peores puestos, está envuelta en escándalos urbanísticos en Murcia y Alicante, su presidente está muy ligado al PP y es una institución que se ha destacado por su posicionamiento machista”, subraya.