El Ayuntamiento de Málaga quiere licitar la obra de Carretería sin esperar al aval definitivo de Cultura

Con la obligación de tener finalizada la obra de reubanización del eje de las calles Carretería y Álamos antes de que acabe 2023, dado que la financiación de la obra se alimenta en un 80% de fondos europeos, la Gerencia de Urbanismo busca el modo de acelerar al máximo calendario. La necesidad es tal que el ente dirigido por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, tiene la firme intención de activar la contratación de los trabajos de manera casi inmediata, incluso sin disponer del visto bueno definitivo por parte de la Consejería de Cultura.

De hecho, de ir finalmente hacia adelante en sus planes, tal y como apunta el edil del PP, lo hará sin que la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía haya informado de manera completa al proyecto de intervención. Por el momento, Urbanismo solo dispone de una resolución de Cultura en la que se valida de manera global la propuesta, si bien condiciona el informe final a los resultados de unas actividades arqueológicas previas de obligado cumplimiento. Una tarea que, en el mejor de los casos, requerirá de algunos meses de desarrollo.

Ante esta exigencia autonómica, Urbanismo ya ha formalizado un contrato menor para realizar un georrádar y los sondeos en la zona afectada por la obra futura, de manera que ello permita disponer de información más detallada sobre la posible dimensión de los hallazgos en el subsuelo. El siguiente paso será el de la contratación de los mencionados trabajos arqueológicos. López aclaró que estos pasos ya están previstos en el proyecto, "lo único que vamos a hacer es adelantarlos".

Si bien la Junta no puede impedir a Urbanismo ir adelante con la citada licitación, fuentes del organismo regional admitieron que no es para nada habitual que una institución salga al mercado en la búsqueda de una empresa que acometa la obra sin antes disponer del proyecto plenamente validado. El ente municipal opta por adelantar en lo posible el trámite administrativo, ya que de lo contrario tendría que esperar previsiblemente a la parte final del año para poder publicar el procedimiento. Una demora que, muy probablemente, pondría en jaque los plazos de ejecución de una intervención estimada en año y medio o dos años.

La obra se iniciaría a la altura de la Tribuna de los Pobres Para rebajar las dificultades que para la circulación rodada y para el tránsito peatonal tendrán, el equipo de Urbanismo ha dividido en siete etapas físicas y temporales la intervención, con una media de tres meses. De este modo, cada una de ellas tendrá que estar completada antes de avanzar en la siguiente. Los primeros pasos, según el proyecto, se darán en la parte de Carretería más próxima a la Tribuna de los Pobres, incluyendo la reforma de la misma. De acuerdo con las numerosas reuniones celebradas con colectivos vecinales y sociales, la intervención sobre este espacio, icono de la Semana Santa de la ciudad, traerá consigo su renovación, aunque manteniendo en buena medida su actual esencia. La estructura sí será adaptada a la normativa de accesibilidad; se mantiene la instalación de un ascensor junto a la misma. La gran variación se dejará notar en la reducción del espacio destinado al tráfico de paso. En este sentido, se prevé una reducción del 21% en la intensidad media diaria de vehículos (unos 6.000 vehículos actuales) por un eje que desde hace años viene funcionando como una especie de circunvalación del Centro. Para ello, la calzada de tráfico queda reducida a un vial, ampliando la zona peatonalde 4.105 metros cuadrados a 6.216 metros.

Conforme a la hoja de ruta fijada, Urbanismo sí podría verse obligado a tener que subsanar y corregir sobre la marcha el contenido del proyecto de ejecución. "He hablado con la delegada en la línea de poder licitar, que no haya una demora e ir preparando los trámites para hacerlo", expuso López, quien precisó que envió un escrito a la Delegación trasladándole "que la resolución emitida no invalida la licitación y que trabajaremos codo con codo, con la máxima diligencia". "Entendemos que puede haber alguna alteración, pero el proyecto ya contempla los estudios arqueológicos y lo que haya se irá integrando", añadió.

El concejal puso en valor la posición de Cultura. "Su interés es el mismo que el nuestro, queremos sacar esto adelante lo antes posible", insistió, pero fue contundente en la necesidad de agilizar todo. "Si hay que hacer los sondeos previos y esperar estaríamos fuera de plazo, no, lo siguiente", afirmó, abundando en ello: "Dado que estamos con una financiación europea que tiene unos tiempos, que el proyecto ha tenido una dilatación en lo que al consenso vecinal se refiere, todo se ha ido alargando, entendemos que debe ser compatible…"

Una de las opciones que Cultura ha puesto sobre la mesa es la de emitir resoluciones arqueológicas parciales para las diferentes zonas en las que está dividida la operación de regeneración de este eje urbano. La obra en su conjunto se calcula en unos 6,4 millones de euros (5 millones para Carretería y unos 1,4 millones para Álamos).