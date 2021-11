El Ayuntamiento de Málaga saca adelante los presupuestos para 2022 sin sobresaltos

Tal y como se esperaba, han salido adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para 2022. Si en 2021 se trabajó con el PSOE para darles luz verde este año, tras el pacto del alcalde con el concejal no adscrito, Juan Cassá, en septiembre, no ha sido necesario. Las cuentas, que ascienden a los 936,2 millones de euros y no contemplan grandes proyectos, han recibido los 14 votos a favor del grupo popular y los del grupo Ciudadanos y Juan Cassá.

En contra han estado los 15 votos que aúnan los grupos socialista y de Adelante Málaga, cuyas enmiendas han sido rechazadas en el Pleno extraordinario que se ha convocado para que las cuentas puedan estar en vigor el 1 de enero. Este fue uno de los puntos de tensión, ya que el portavoz socialista, Daniel Pérez, aseguró que este año no había habido por parte del equipo de gobierno interés en trabajar en conjunto con su grupo político los presupuestos al contar con el voto de Cassá.

Por su parte, el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Conde, le replicó asegurando que quienes "no han tenido voluntad de llegar a un acuerdo" ha sido el grupo socialista, usando como ejemplo los presupuestos de 2021 en los que sí trabajaron. Ha asegurado Conde que estas cuentas, siendo continuistas de las que están aún en vigor", han recibido cinco enmiendas por el triple de valor de lo que se pactó en 2021.

Por su parte, Adelante Málaga ha presentado enmiendas por valor de 50 millones de euros, que han considerado justas, aplicables y mirando a los barrios. A esto, el concejal delegado de Economía y Hacienda les ha respondido que el coste de mantenimiento de las mismas triplica esos 50 millones de euros.

El momento de mayor tensión durante el Pleno se ha dado cuando tras Daniel Pérez asegurar que "los cheques que firma el señor Cassá con el Ayuntamiento no van en blanco", el concejal no adscrito le ha cuestionado si le estaba acusando de cobrar del Ayuntamiento o del Partido Popular su voto con cheques. A esto añadió que la "posición de abstención que mantuvo el PSOE en los presupuestos de la Diputación, es una política cobarde y para quedar bien a corto plazo".

El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2022 crecerá un 4,13% y ascenderá a 936,2 millones de euros, unos 37 millones más que las cuentas del presente ejercicio. El capítulo de inversiones, con 152,8 millones, recibe un nuevo impulso y se incrementa un 16%, aunque sin ningún proyecto estrella entre las actuaciones a ejecutar el próximo año.

En realidad, Málaga se olvida de estas grandes inversiones para centrarse en las necesidades sociales derivadas de la pandemia y en la reactivación económica de la ciudad. De hecho, de los cuatro ejes principales en los que se estructuran las cuentas, el relativo a acción social vuelve a ser el que más destaca, con 130 millones de euros –nueve más que en 2021, un año en el que este apartado ya se incrementó en un 20%–, entre los que se incluyen casi ocho millones en ayudas y prestaciones para familias, e los que 5,5 son ayudas directas. También se prevén 24 millones para 623 nuevas viviendas de protección oficial (VPO), una partida que se incrementa un 120%. De estas, 97 se terminarán y entregarán en 2022, 427 entrarán en fase de ejecución de obras y otras 99 en licitación.

Otra de las grandes cifras de los presupuestos para 2022 tiene que ver con el endeudamiento. En concreto, según informó el alcalde, el Ayuntamiento pedirá 93,4 millones de euros en préstamos, una cantidad con la que el Consistorio pretende contribuir lo más rápido posible a la reactivación económica. Son unos 15 millones más de lo que se tenía previsto pedir a los bancos, con los que se espera poder hacer frente a la caída de ingresos por la modificación del impuesto de plusvalías.