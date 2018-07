El Ayuntamiento de Málaga "obliga" a trabajar en la Feria a 245 policías

El año pasado se apuntaron más de 200 policías locales para trabajar el primer fin de semana de Feria. Pero en esta ocasión apenas se han anotado 60. Ante la falta de voluntarios para cubrir el servicio, el Ayuntamiento les ha cambiado vacaciones y descansos para garantizar la seguridad del evento. A 135 para el primer sábado y a 110 para el domingo. En total, a 245 efectivos. El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan) denunció ayer que el Consistorio "obliga" a los agentes a trabajar en Feria y unilateralmente "anula por decreto permisos, descansos y vacaciones" que esos trabajadores "tenían concedidos desde enero". La plantilla la forman unos 900 policías de los cuales, debido a la edad, sólo unos 500 hacen servicios en la calle. Cuando cubren la Feria, el trabajo se les retribuye como horas extraordinarias. Pero según el Sipan, los agentes tienen que hacer turnos de 16 a 24 horas.

Para Manuel Troyano, secretario general del sindicato en Málaga, es "inadmisible" que la seguridad en los grandes eventos en una ciudad como Málaga "esté a expensas de que los policías tengan que renunciar a su descanso y vacaciones" y a que "su planificación familiar se vea trastocada". El Sipan anticipa que recurrirá judicialmente la decisión.

Desde el Consistorio se defiende la legalidad de la medida. "El procedimiento es el correcto y es habitual también en otros ayuntamientos. Carmena [en Madrid] para cubrir el servicio en el día del orgullo gay tuvo que decretar que trabajaran", esgrime el concejal de Seguridad, Mario Cortés. El edil atribuye que no se hayan apuntado suficientes voluntarios a trabajar en Feria a una medida de presión del Sipan de cara a la negociación del convenio que está en marcha y a las elecciones sindicales en ciernes.

Cortés insistió en que si no hay agentes voluntarios suficientes para trabajar, se tienen que anular vacaciones ya que es una situación contemplada por la legislación para garantizar la seguridad. Y aseguró que aquellos policías que demuestren razones de fuerza mayor o reservas y billetes comprados con anterioridad a la resolución municipal no estarán obligados a trabajar en esas fechas. Desde el Sipan se apunta que hace dos décadas en la ciudad apenas había eventos que cubrir -como el rastro o los mercadillos-, pero que en la actualidad cada año se producen unos 1.800. Y se denuncia que por las limitaciones presupuestarias del Estado hay unos 180 puestos de Policía Local sin cubrir. Para la organización, siendo la Feria un evento previsible, el Ayuntamiento tendría que haber buscado con tiempo otras soluciones. Entre ellas, Troyano propone un plus de productividad para eventos de manera que la mayor parte de ese medio millar de agentes que trabajan en la calle estén incentivados para apuntarse de forma voluntaria.

Por su parte, fuentes municipales insistieron en que la medida se ha adoptado en aplicación del Reglamento Orgánico de Policía Local de 2001 y el calendario laboral. Por ello, aseguraron, "no es ilegal".