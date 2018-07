El Ayuntamiento invierte más de 2,4 millones para mejorar colegios y edificios públicos

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado la contratación del plan de actuaciones de mejoras y de renovación, conservación y mantenimiento de colegios y edificios públicos municipales por un importe de 2.435.710,53 euros. Se trata de un contrato de servicio dividido en once lotes, uno por cada distrito, y que entrará en vigor durante la segunda quincena del mes de agosto.

El plazo de vigencia de este contrato abarcará desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2019, pudiéndose prorrogar un año más. Los distritos de la ciudad con este plan de mejoras y de renovación tendrán mayor capacidad para ejecutar microactuaciones y, por tanto, resolver con más agilidad todas aquellas necesidades que puedan surgir en el día a día de los centros educativos públicos y edificios municipales. Este contrato de servicio se ha dividido en once lotes para posibilitar la máxima participación de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la adjudicación a once empresas diferentes --que han podido optar a la totalidad de los lotes-- facilitará que los trabajos se puedan acometer simultáneamente en once distritos municipales de la ciudad.

Doce empresas han presentado sus ofertas al concurso público y la media de baja tras la adjudicación se ha cifrado en torno a un 40 por ciento. La mayoría, en concreto nueve, de las que finalmente han resultado adjudicatarias son malagueñas.Igualmente, se ha aprobado la presentación del proyecto 'Bypass Gibralfaro' al Programa de Regeneración del Espacio Público de la Consejería de Fomento y Vivienda de Junta de Andalucía, que tiene por objeto el desarrollo de actuaciones que persigan la regeneración y adecuación del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible y accesible.