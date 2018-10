El Ayuntamiento mejorará la seguridad de la barandilla del mirador de la Alcazaba

El Ayuntamiento de Málaga mejorará la seguridad de la barandilla de la pasarela-mirador de la Alcazaba situada en el punto por el que el pasado martes se precipitó un niño que, según algunos testigos, tropezó y cayó por entre los barrotes de la misma, junto al Centro de Interpretación del Teatro Romano. Así, la concejala de Cultura en el Consistorio, Gemma del Corral, afirmó ayer que después de haber visitado el lugar, desde su área han hablado con Urbanismo para que evalúen la forma de "reforzar" las medidas de seguridad.

No obstante, la edil explicó que ni el atestado policial ni los testigos del accidente "nos aclaran muy bien qué es lo que pasó exactamente" ni "por dónde cayó" el niño. Así, según expuso, se pudo haber subido al muro que hay al lado de la barandilla y "al estar resbaladizo el mármol" haberse caído por el hueco. En este sentido, Del Corral aludió a que en esa parte del muro que separa las escaleras del Centro de Interpretación -gestionado por la Junta de Andalucía-, "que ya no nos corresponde a nosotros, creemos que también se podría hacer algo para reforzar la seguridad".

"La policía no ha podido constatar exactamente qué pasó, y no sabemos con seguridad que el niño se colara por la barandilla. ¿Qué podría haber pasado? Pues podría, lo mismo que puede haber pasado por el muro", sostuvo la concejala, añadiendo que desde Urbanismo se intentará "buscar la alternativa, que no sé si pasa por otra barra más en medio o por donde ellos digan". De cualquier forma, la concejala subrayó que la pasarela "está abierta con todas las medidas de seguridad" y comentó que "lleva mucho tiempo abierta y no le ha pasado nada a nadie". El niño, trasladado al Hospital Materno con politraumatismos, recibió el alta médica ayer, según informaron fuentes sanitarias.