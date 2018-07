El Ayuntamiento elude de momento rescatar el Mercado de la Merced

Ni el incierto futuro que pesa sobre la explotación comercial del Mercado de la Merced, sin prácticamente operadores; ni la existencia de al menos un incumplimiento de las condiciones marcadas en el pliego que rigió la adjudicación de este espacio, ni el cambio en la sociedad encargada de la gestión del inmueble municipal parecen ser suficientes, aún, para que el Ayuntamiento de Málaga ponga en marcha el rescate de la concesión.

Así lo expuso a este periódico el director general del área de Promoción Empresarial, Eugenio Benítez, para quien "no se trata de una situación límite desde el punto de vista de posible resolución". Para fundamentar su apreciación, Benítez aludió al parámetro legal que se aplica en este escenario, claramente garantista con la empresa. Incluso, la existencia de deuda con la Seguridad, de la que el Consistorio tiene constancia desde hace más de un año sin que por el momento exista un acuerdo de aplazamiento de la misma, es suficiente para abrir la puerta a la recuperación de la concesión.

"Si la cosa va a más, esa deuda junto a otros incumplimientos puedan devenir en el estudio de la causa de la resolución", expuso el directivo, quien recordó que en su día ya se hizo la consulta sobre si la existencia de esta deuda era "por sí sola suficiente para resolver la concesión y nos dieron casos con informes del Consultivo y nos aclararon que estar incurso en deuda con la Seguridad Social no es causa suficiente, tiene que estar añadido a otros".

Incluso, apuntó que la nueva Ley de Contratos restringe las posibilidades de rescate, al introducir la posibilidad de que una empresa protagonice operaciones societarias, como la compra de acciones, "sin necesidad de la autorización de la administración". En el caso de Ezabeg2016, actual concesionaria del mercado, que fue adjudicado a mediados de 2015 a la firma Ezequiel Blanco Astigarra Gosis, desde el pasado mes de marzo está gestionada por un consejo de administración presidido por Julio Alberto Alfonso Bazo, contratado hace algo más de un año con el propósito de mejorar la explotación comercial del espacio.

Son numerosos los requerimientos que se le vienen haciendo a la concesionaria desde hace meses. Los últimos, tras constatar la falta de actividad, a finales de mayo, en los que también pedían información por el corte de aguas sufrido. La realidad, como admitió Benítez, es que la empresa "no da con la fórmula de explotación, los números no terminan de salir y están de nuevo negociando con otros operadores; nosotros hemos comprobado la falta de actividad". Por el momento, no existe obligación económica de Ezabag2016 con el Ayuntamiento, por cuanto, según el propio pliego, el abono del canon comprometido es obligado a partir del décimo año, para lo que aún restan varios ejercicios.