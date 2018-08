El Ayuntamiento propone que colegios sin docencia se usen para acoger a inmigrantes

El concejal de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de la capital, Raúl Jiménez, valoró como algo positivo ayer el anuncio de la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, de retomar el proyecto de unas instalaciones permanentes para albergar de manera inmediata a los inmigrantes que llegan en pateras, para que no se dependa del uso de polideportivos municipales o de la colaboración municipal. Hasta que se desarrolle dicho proyecto, desde el Consistorio se ha propuesto que colegios sin docencia puedan ser utilizados para tal fin. Esto, dado que la actividad deportiva en el José Paterna de El Palo, espacio municipal que los acoge ahora, se retomará el próximo 15 de septiembre.

"Esto ya se lo comentamos a la subdelegada y hay que plantear espacios alternativos con lo cual vemos muy bien que se retome, y lo más urgente posible, este centro permanente", afirmó Jiménez. "Nos congratulamos como Ayuntamiento de que el Gobierno vuelva a retomar el proyecto para la construcción de un centro de alojamiento de inmigrantes, especialmente porque no se entendía por qué en Cádiz, que es cierto que el número de inmigrantes que llega es mayor, sí se ha hecho de urgencia un espacio y la zona oriental no se estaba planteando esta instalación", añadió. Así, Jiménez insistió en que desde el Consistorio, que está "encantado" de ceder instalaciones municipales, "entendemos que no son espacios dignos para estas personas". De igual modo, recordó que se trabaja conjuntamente con el Gobierno y la Junta para buscar espacios provisionales donde acogerlos, como pueden ser los colegios que no tienen actividad docente y que parecen espacios amplios, con aulas y, algunos, incluso, tienen duchas.

Según detalló Jiménez, el Consistorio ha enviado un listado a la Junta con "colegios que hemos detectado que no tienen actividad docente, que deberían haber vuelto al Ayuntamiento, y que se puedan usar como espacios transitoriamente hasta que el centro nuevo esté construido" para alojar a los inmigrantes. Por otro lado, también valoró el trabajo que desarrolla el Consistorio "en la medida de sus posibilidades", como la cesión de espacios para estas labores de acogida temporal. En este sentido, explicó que desde el Ayuntamiento se ceden instalaciones municipales durante las 72 primeras horas tras su llegada a puerto, para que la Policía Nacional lleve a cabo la custodia que establece la Ley, a petición de la Subdelegación ante la falta de espacio por parte del Gobierno Central para este fin en Málaga.