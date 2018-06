El Ayuntamiento resuelve el contrato de obras de 8 VPO en la calle Zurbarán

La Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga acordó ayer dar por resuelto el contrato de obras firmado con la empresa Jibaga para la construcción de 8 viviendas de protección oficial (VPO) en la calle Zurbarán. Asimismo, se reconocen los derechos de la firma sobre la parte de la actuación que sí se ha desarrollado. Según la propuesta finalmente validada, la acción se adopta después de comprobar la paralización de los trabajos de ejecución a mediados del pasado mes de febrero sin motivos aparentes. Una circunstancia que afectó igualmente a una segunda promoción, la de 7 VPO en la calle Camino San Rafael. Ante estos hechos, fueron redactadas las correspondientes actas de suspensión temporal. "Desde febrero se encuentran en paradero desconocido, no habiéndose podido contactar con ningún responsable de la empresa, al no contestar ni telefónicamente ni por correo electrónico a los requerimientos efectuados", se recoge en el expediente municipal. En el mismo, se precisa que se intentó enviar las actas por medio de una empresa de mensajería a tres direcciones diferentes, "siendo devueltas por no encontrarse destinatario".

Las adjudicaciones de ambas promociones residenciales tuvieron un valor ascendente a casi 840.000 euros, con un plazo de terminación de 18 meses.