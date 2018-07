Aznar: "La refundación del PP es indispensable para la supervivencia del partido"

La presencia de José María Aznar no suele dejar indiferente a nadie y ayer no fue una excepción. El ex presidente del Gobierno acudió al Rectorado de la Universidad de Málaga para presentar los Cursos de Verano. Allí, mostró sus impresiones sobre la situación que está viviendo el Partido Popular, inmerso actualmente en un proceso de primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Para él, "la refundación del centro-derecha nacional es indispensable para la supervivencia del partido". Y añadió: "El PP tiene una oportunidad, una; si se refunda, la podrá aprovechar o no, pero si no se refunda, no tiene ninguna oportunidad".

Además, se mostró muy crítico con su sucesor en la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber apoyado públicamente la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. Por ello, Aznar aseguró que prefería "mantenerse al margen del procedimiento establecido". En su opinión, España vive una situación política delicada y por ello, requiere "una refundación muy importante del centro derecha nacional" y la presencia de "un partido de centro izquierda que se nacionalizara".

Aznar afirmó no haber mantenido ninguna conversación reciente con Mariano Rajoy

Por esta razón, se mostró especialmente crítico con el PSOE -al que nombró indirectamente- por, según él, "jugar su partida con los más radicales, con los chavistas de Podemos y con los separatistas". Por esta razón, considera esencial la renovación de su partido, apelando también esta necesidad a una cuestión de estabilidad democrática y "una oportunidad única para hacerlo", aseveró.

Por otra parte, el ex presidente ha vuelto a aclarar que rechaza volver a formar parte activa de la política. Además, resaltó la necesidad que tiene la formación conservadora para recuperar a su electorado: " Lo que creo que hay que hacer es reencontrarse con los votantes, con los millones de votantes que se han ido, no dedicándose a disimular lo que eres, sino a manifestar exactamente lo que eres que es así como el PP ha conseguido sus mayores triunfos". Sobre Mariano Rajoy, Aznar afirmó no haber mantenido ninguna conversación reciente con él y reiteró que continuará al margen del procedimiento para la elección del nuevo líder de la formación, aunque se mostró especialmente preocupado "por que el Partido Popular acierte".