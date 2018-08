"No es no" y "solo sí es sí", todo lo demás es abuso o agresión sexual. De cara a la Feria de Málaga hay que reforzar estas ideas para conseguir unas fiestas sin incidencias. Así lo manifestó ayer el concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, que confirmó que como novedad dentro de la campaña No es no que ha presentado el Ayuntamiento de Málaga, este año una veintena de casetas del Real se convertirán en "puntos violetas", donde se ofrecerá información a las mujeres sobre qué hacer, cómo actuar y dónde dirigirse en caso de agresión.

"No queremos incidir en la víctima, sino en el agresor" aseguró Jiménez durante la presentación de la nueva edición de la campaña No es no que vienen lanzando el Ayuntamiento de Málaga junto con el Colegio de Abogados desde hace tres años. En este sentido, se han realizado unas jornadas formativas dirigidas a la Policía Local, voluntariado de Protección Civil y Cruz Roja, además de empleados del Área de Juventud, Personal de la Unidad de Calle y la Unidad de Emergencia del Ayuntamiento y miembros de las casetas en las que se instalarán los puntos violetas, con el objetivo de ofrecer pautas de detección y atención adecuada lo antes posible en caso de que se produjesen. Un centenar de personas han recibido una formación específica impartida por el Instituto Andaluz de Sexología y la asociación Incide, que aborda la violencia por razón de género y las agresiones sexuales sexistas.

El concejal quiso animar a aquellas personas que hayan podido presenciar o, si durante la Feria lo hicieran, algún tipo de agresión o abuso sexual que denuncien y lo pongan en conocimiento de los profesionales para poder ayudar a la víctima, y si es posible intervenir, hacerlo. "Hay que cambiar el chip para que todos disfrutemos libremente", mantuvo Jiménez, que estuvo acompañado del Decano del Colegio de Abogados, Francisco Javier Lara, quien aseguró que es "tan importante informar como formar" para saber apreciar "cuándo se está ante un caso de agresión sexual" y, sobre todo, destacó la importancia de "educar en igualdad" para que no lleguen a producirse nunca estos delitos.

Desde el Colegio de Abogados han puesto en marcha un turno especial de asistencia a las víctimas de este tipo de agresiones, que se encuentra operativo desde ayer hasta el 31 de agosto, según confirmó Lara, que apeló a que "no contarlo no nos hace mejores amigos ni familiares, si no peores, porque para ayudar a la víctima hay que ponerlo en conocimiento de los profesionales". Lara recordó que desde el Colegio han puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono, el 951 386 038, y el emailnoesno@icamalaga.es para poder realizar cualquier tipo de consultas sobre agresiones sexuales durante agosto en un horario ininterrumpido. Desde la Asociación Cívica para la Prevención (ACP) quieren plantarle cara a la lacra machista, por ello seis voluntarios recorrerán cada día durante la Feria, el Centro Histórico y el Real, para informar, apoyar y ayudar a cada persona que lo necesite. A ésto se le suman las 2.000 pulseras que se van a repartir en estos días con el teléfono de la Policía Local y Nacional y el del Colegio de Abogados; 3.000 tarjetas con teléfonos y consejos; más de 20.000 manteles de papel para los restaurantes con información útil ante una agresión y los carteles que indicarán que una caseta es un punto violeta.

La Feria del año pasado se clausuró sin ninguna denuncia por agresión sexual. Desde el Ayuntamiento, las asociaciones y el Colegio de Abogados apelan a que en esta edición se repita la cifra, pero esperan que sea porque no se hayan producido incidencias y no porque éstas no se formalicen.

