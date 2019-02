El BEI deja claro el apoyo al Metro, a la espera de una "propuesta definitiva" para sentarse "a discutir"

El jefe de la Oficina del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Alberto Barragán, ha dejado claro este jueves que la entidad seguirá apoyando el proyecto del Metro de Málaga capital pese a los nuevos cambios del Gobierno andaluz para paralizar la línea en superficie al Hospital Civil y prolongar el suburbano al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). No obstante, ha aclarado que están a la espera de una "decisión y propuesta definitiva" para "sentarnos a discutir".

"El BEI lleva diez años apoyando el proyecto del Metro de Málaga y va a continuar apoyando el proyecto", ha defendido al tiempo que ha añadido, tras preguntas de los periodistas: "Estamos esperando a que haya una decisión definitiva y una propuesta definitiva para sentarnos a discutir con las autoridades y seguir apoyando el proyecto".

Por otro lado, ha reconocido que de lo propuesto por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "lo que conocemos es lo que hemos leído en la prensa". Es más, ha afirmado que, de momento, no ha habido un contacto formal por parte del Gobierno andaluz, con lo que "estamos leyendo los periódicos y cuando consideren oportuno nos sentaremos todos a hablar".

Asimismo, sobre la posible alteración de la hoja de ruta y cómo puede afectar a la financiación, Barragán ha recordado que el BEI no tiene condiciones de financiación con la Junta, ya que el cliente del Banco Europeo de Inversiones es la concesionaria y "la parte de ésta está en operación y funcionando satisfactoriamente".

Eso sí, ha dicho que el proyecto del suburbano es una totalidad, por lo que "la Junta nos tiene que hacer ver cuáles son los nuevos planes y tenemos que discutir sobre ellos".

De igual modo, Barragán ha agregado en relación con las condiciones del proyecto que "se han ido reformulando a lo largo de los años", y que ya después de 2013 las ha habido, por lo que "no es algo nuevo". "Llevamos apoyando el proyecto desde su inicio y lo vamos a seguir apoyando", ha apostillado, asegurando, de igual modo, que el BEI no está preocupado ante la situación.

Cuestionado sobre si le ha sorprendido el cambio de planes de la Junta, ha dicho que "ha habido un cambio de Gobierno y estas cosas pasan y no nos sorprende. No somos novatos", ha concluido.

El alcalde de Málaga agradecer la postura de colaboración del BEI

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha agradecido la "postura clara de colaboración" del Banco Europeo de Inversiones en este tema.

"Siempre hemos dicho, puesto que había ese rechazo vecinal -en la línea al Civil- a hacerlo en superficie, el hacer la obra hasta la Alameda, como está previsto, lo que dará un incremento de viajeros y ver a qué número se llega; además de plantear la prolongación al PTA, que está previsto en el acuerdo", por lo que "los números van a estar muy cercano a los 20 millones, sobre todo si se articula bien la conectividad entre metro y la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)", ha señalado De la Torre.

En relación con los cambios de fórmulas a la hora de abordar las obras del metro, De la Torre ha recordado las reuniones que mantuvo con el que fuera director del departamento de Operaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para España y Portugal, Carlos Guille, en las que se comentó que "no tenía ningún problema el BEI en que se pudiera haber cambiado la fórmula del metro en superficie por el metrobus y me dijo que no se había aceptado porque lo había propuesto el Ayuntamiento".

Francisco de la Torre "Una Junta que tiene esa postura tan poco dialogante, tan poco constructiva, de tan poca lealtad en buscar soluciones cambia ahora con un Gobierno andaluz que sí admite un diálogo y una lealtad"

"Una Junta que tiene esa postura tan poco dialogante, tan poco constructiva, de tan poca lealtad en buscar soluciones cambia ahora con un Gobierno andaluz que sí admite un diálogo y una lealtad", ha valorado De la Torre, que ha dicho que "el tema estará perfectamente resuelto".

No obstante, el alcalde ha reconocido que se tiene que hablar con la concesionaria, "eso es evidente" y corresponde a la Junta, volviendo a recordar que el Consistorio se ha ofrecido ya antes, en la etapa de la anterior Junta, que "para ese diálogo, si era necesario no la mediación, sino la colaboración del Ayuntamiento, estábamos abiertos a ello para buscar soluciones".

"No hay ningún problema, la propia Junta ha estado garantizando la solvencia y capacidad de devolución de la empresa concesionaria con la aportación de dinero público en cantidades muy importantes", ha dicho, afirmando que "ahí la Junta se pasó, sinceramente, en la utilización del dinero público más allá de lo necesario".

De la Torre ha aludido, en este punto, a los "errores" en la historia del Metro, comenzando, en primer lugar, por el hecho de que la exconsejera Concha Gutiérrez "se negara a hablar de tuneladoras; cuando podía haber estudiado una fórmula que fuera la mitad de tiempo y la mitad de costo, algo más profundo, pero viable"; y también que la obra se "tenía que haber hecho con inversión pública y luego sacar a concurso la explotación", asegurando que "ya aprendieron de la experiencia negativa de Sevilla y Málaga y ya en Granada lo han hecho de esa manera", ha concluido.