Bendodo exige a la Junta más inversión en promoción turística para Málaga

El turismo era el único segmento que, hasta ahora, quedaba fuera de la lucha política porque es el motor económico malagueño y andaluz. Así lo han manifestado en varias ocasiones tanto el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación, Elías Bendodo, como el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, que tienen incluso una buena relación. Sin embargo, Bendodo denunció ayer que la inversión de la Junta en promoción turística "no tiene sentido" porque se reparte entre todas las provincias por igual, cuando Málaga representa entre el 40 y el 50% de las pernoctaciones, las plazas hoteleras o el tráfico aéreo. "No quiero hacer política ni entrar en confrontación con esto. Mi relación con el consejero de Turismo es muy buena y colaboramos en muchísimos proyectos. Pero entiéndanme. Yo reclamo lo que considero que es justo para Málaga. Y los empresarios se quejan", dijo el presidente de Turismo Costa del Sol.

"No se puede tratar por igual a quienes no son iguales", subrayó Bendodo, y puso varios ejemplos. "¿Les parecería normal que Málaga recibiera las mismas ayudas al olivar que Jaén? ¿O que en materia de minas la Junta hiciera el mismo esfuerzo en nuestra provincia que en Huelva o Sevilla? Pues eso sí ocurre en materia turística", destacó el político malagueño, quien criticó que, pese al peso turístico de la Costa del Sol, "cuando cada año firmamos el acuerdo de colaboración de la Junta con los ocho patronatos de turismo de cada provincia, la Costa del Sol recibe para promoción lo mismo que Jaén, Córdoba o Sevilla. Y cuando cada año acudimos a las principales ferias turísticas internacionales, como la World Travel Market de Londres o la ITB de Berlín, nos encontramos con que la Costa del Sol tiene exactamente el mismo espacio de trabajo, el mismo espacio de promoción, que el resto de las provincias". "Con todo el respeto al resto de las provincias, pero si el peso de la Costa del Sol en el mercado británico representa más del 70% del andaluz, no tiene ningún sentido que tengamos el mismo espacio, el mismo esfuerzo inversor que otras provincias", añadió.

El PSOE no tardó en responder y el portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, dijo que "flaco favor hace Bendodo a Andalucía iniciando una confrontación entre territorios y patronatos de turismo. Turismo Andaluz hace una estrategia de promoción de todo el territorio y la Costa del Sol, como principal destino turístico de Andalucía, tiene el peso que le corresponde en programas y acciones que se diseñan".

Bendodo hizo hincapié en la apuesta por el turismo de interior y de naturaleza impulsado por la Diputación en estos últimos años como complemento a la oferta de sol y playa, destacando que invierten 9 millones de euros este año "mientras que la Diputación de Sevilla destina 1,4 millones". El presidente de Turismo Costa del Sol recordó la puesta en marcha de proyectos como la rehabilitación del Caminito del Rey "con el que hemos creado un polo de atracción turística enorme", la Gran Senda, inversiones en el futuro parque nacional de la Sierra de las Nieves o apoyando todo el proceso para conseguir la declaración de los dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad. "Todas estas medidas nos han permitido superar, por dos años consecutivos, el millón de visitantes en el interior de la provincia. Eso nunca había ocurrido antes y es también una batalla ganada a la estacionalidad turística", argumentó.

Una de las iniciativas en las que se ha empleado a fondo la Diputación de Málaga en estos últimos años ha sido la senda litoral, es decir, conectar toda la costa malagueña de forma que se pueda ir andando en los 181 kilómetros que van desde Manilva hasta Nerja. Bendodo señaló que ya hay 150 kilómetros operativos "y esperamos llegar a finales de 2018 al 90% y para ello tenemos presupuestado 3,3 millones de euros este año". Bendodo apuntó que esta idea "es perfectamente exportable al resto de los 1.100 kilómetros de litoral andaluz" y animó a la Junta a promoverlo.