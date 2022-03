Bendodo cree que el acuerdo con transportistas "nace cojo" y llega tarde

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, cree que el acuerdo alcanzado por el Gobierno central con los transportistas llega "tarde" y "nace cojo" porque no abarca a todos los sectores de la población afectados por la subida del precio del combustible.

Bendodo ha vuelto a reclamar al Gobierno central que baje el IVA de combustible, luz y gas al tipo superreducido del 4 por ciento, una medida con la que las comunidades autónomas "también hacen un esfuerzo", ya que reciben la mitad de la recaudación por este concepto, y el resto el Estado.

El consejero andaluz ha afirmado que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "ha actuado tarde" porque "no hacía falta esperar al 29 de marzo" para tomar medidas, una cuestión en la que España ha sido "de los últimos países".

Además, ha incidido en que lo acordado "no va a entrar en vigor hasta el 1 de abril", lo que "es un error", por lo que ha instado al Gobierno a que "agilice" esos plazos.

"Yo necesito un salvavidas cuando me estoy ahogando, cuando me he ahogado ya no necesito un salvavidas", ha referido el consejero de la Presidencia de la Junta, que ha apostillado que la "hemorragia" se debía haber parado "días atrás" y sin embargo "se anuncia que será días después".

Para Bendodo, este acuerdo nace "cojo" también porque "las empresas también pagan luz" y la subida de los costes está "empobreciendo" a las familias.

"¿Qué pasa con el profesor que tiene que coger un coche para ir al colegio a dar clase o la enfermera que tiene que desplazarse al centro de salud?", se ha preguntado Bendodo para argumentar que "cualquier trabajador que tenga que llenar el depósito no se va a beneficiar de este acuerdo".

Por tanto, ha insistido en que es un acuerdo que "nace cojo porque solo beneficia a una parte", pero "toda" la población se está viendo afectada por la subida de los hidrocarburos.

Ha criticado que el Gobierno, "a diferencia de otros" en Europa que han bajado los impuestos, haya dicho que "darán ayudas cuando llegue el momento", lo que a su juicio equivale a "recaudar más, porque los precios están más altos, y después dar una ayuda".