Bendodo cederá gratis el suelo del tercer hospital si va junto al Civil

El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, dejó ayer claro que va a entregar los terrenos a la Junta de Andalucía para construir un nuevo hospital Regional porque entiende que es un proyecto "necesario, imprescindible y urgente desde hace más de 10 años", pero puso sus condiciones sobre la mesa. "La Junta elegirá dónde se hace el hospital", remarcó Bendodo, y abrió dos opciones sobre los suelos en un foro organizado en Málaga por el Grupo Joly, editor de este diario, y patrocinado por la Fundación Unicaja.

La primera opción y la más deseada por la Diputación es que utilicen el aparcamiento del Hospital Civil, una parcela de 48.000 metros cuadrados. En este caso, la cesión sería "sin contraprestaciones" porque "es la opción que parece menos dañina". La segunda posibilidad es que entreguen el terreno situado junto al Materno, pero en este caso la Diputación sí pedirá una "compensación" a la Junta. Bendodo detalló que en el terreno junto al Materno está ubicado el centro de innovación social La Noria; la residencia y centro de día para discapacitados Virgen de la Esperanza que atiende a 44 personas y cuenta con 84 profesionales; un colegio Montessori donde estudian 140 niños; la casa Ronald McDonald que ya ha atendido en seis años a 1.152 familias cuyos hijos están en tratamiento médico; "y además hay 21.000 metros cuadrados de jardines, con árboles centenarios, que son un verdadero pulmón verde para una de las zonas más densamente pobladas de Málaga como es Miraflores de los Ángeles".

"Todas esas instalaciones, todos esas actividades, prestan un servicio esencial y fundamental para la sociedad malagueña. Y encima para colectivos especialmente sensibles a los que la administración pública debe velar, que esta Diputación quiere proteger. Yo invitaría a los expertos que han propuesto esa parcela que la visiten si no lo han hecho. Y si la han llegado a visitar, algo de lo que esta Diputación no tiene constancia porque con nosotros no ha habido contacto alguno en este largo año de deliberaciones, que la vuelvan a visitar pero con otros ojos", indicó Bendodo.

El presidente de la Diputación, por tanto, insistió en que la Junta podría tener "mañana mismo" los terrenos para hacer el hospital y que se lo cederían gratis si es en el aparcamiento del Civil o, si se elige la parcela junto al Materno, que el gobierno autonómico le dé "otros lugares dignos" para ubicar los centros que están actualmente allí ubicados. Bendodo habló de la opción del convento de la Trinidad y de una posible colaboración con el ayuntamiento de Málaga, aunque no precisó. "Es tan grande que si la Junta decide ubicar el tercer hospital en el Materno puede ser una solución y es tan grande que seguro la Diputación y el Ayuntamiento podrían compartir proyecto allí sin ningún tipo de duda".

En materia sanitaria, Bendodo destacó el espíritu de colaboración con la Consejería de Salud y puso como ejemplos la financiación de 9 millones de euros para el hospital del Gualdahorce "del que seguimos esperando su entrada total en funcionamiento", o la cesión de la escuela de enfermería para un centro de investigación del cáncer. No obstante, denunció que "nos hemos quedado dos años esperando, sin éxito, que la Junta aceptara la cesión de otro edificio para el banco de ojos y tejidos".

Su ponencia, celebrada en el hotel NH con la presencia de más de 200 invitados, fue amplia y tocó varios temas. Uno de ellos fue la eliminación de la deuda de la Diputación. "Cuando llegamos a la Diputación en junio de 2011, la entidad estaba prácticamente en bancarrota. Debíamos, entre deuda financiera, a proveedores y al Estado, unos 307 millones de euros. En los próximos días estaremos en disposición de firmar la deuda cero de la Diputación. Y hemos logrado eso con las mayores cifras de inversión y de transferencias a los municipios de la historia porque llevamos más de 450 millones de euros transferidos a los ayuntamientos", subrayó Bendodo, que defendió que su gobierno es "solvente, serio y eficaz y trabaja con todos los ayuntamientos sin mirar su color político".